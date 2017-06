La Nit de l'Esportista de Manresa ja té els vint aspirants

Esports tan diversos com el ball esportiu (Rubén Viciana-Eva Moya i Guillem Pascual-Rosa Carné), el motor (Gerard Farrés, Moi Torrallardona i Mireia Badia), el futbol sala (Carles Corvo), la gimnàstica artística (Kevin Traid), l'atletisme (Mar Juárez, Ricard Clemente i Paula Raul), el bàsquet (Marc Garcia i Miquel Feliu), el parapent (Xavi Bonet), l'skeleton (Ander Mirambell), el trampolí (Marc Torras i Cristina Masfret), la bicicleta de muntanya (Guillem Muñoz), el waterpolo (Xavi Serra), el futbol (Pol Freixanet) o el tir de precisió (Santi Sagués) estan representats en el llista de 20 finalistes al premi de millor esportista de Manresa, escollits pel jurat que té el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, com a president. També han estat triats els candidats al premi jove (menors 18 anys), una categoria en la qual la llista prèvia era molt àmplia i amb un bon nivell de la majoria d'aspirants.

La 47a edició de la Nit de l'Esportista tindrà lloc el dimecres 28 de juny al teatre Kursaal amb una gala organitzada per La Salle Manresa, entitat que enguany compleix 75 anys de vida i que va ser la que fer néixer aquesta festa de l'esport manresà. El presentador serà l'humorista Quim Masferrer i el pregó anirà a càrrec d'un històric de La Salle Manresa com és Ton Perarnau.

A banda del premis al millor esportista absolut i jove, la Nit de l'Esportista de Manresa també guardona el millor veterà, la millor entitat, el millor entrenador, el millor àrbitre (Premi Rafel Vilaseca), el millor paralímpic, el millor special olympics, el millor patrocini i el millor equip absolut (Premi Vicenç Comas). Així mateix, els equips que han guanyat en la seva categoria o han pujat (fins a infantils) també tindran el seu reconeixement. Alguns guardons es determinen de manera directa, com és el cas del Premi Bages 2017 (Trofeu Manel Estiarte), un guardó a la trajectòria, que enguany serà per a Román Montañez, que ha deixat aquesta temporada el bàsquet professional com a jugador de l'ICL. El Premi Josep Maria Pintó, a la dedicació especial, recaurà en Manel Molera, directiu de l'Avinent CA Manresa. I el Premi Josep Vila Valldaura, especial del jurat, serà a títol pòstum per al periodista Vicenç Comas. I el Trofeu Andreu Vivó (esport escolar) anirà a parar a l'equip prebenjamí del CF La Salle Manresa, que ha obtingut les millors puntuacions de joc net (CEB-NET) a les competicions del Consell Esportiu del Bages.