arxiu particular

El tècnic Albert Nualart entrenarà el Martorell arxiu particular

El que ha estat les darreres temporades entrenador del juvenil del Manresa, amb ascens inclòs a lliga nacional, Albert Nualart, ha estat presentat com a nou tècnic del Martorell, equip que jugarà a Tercera Catalana. Els martorellencs fins fa una setmana estaven pendents dels descensos compensats per poder-se mantenir a Segona Catalana, però la carambola no es va donar.