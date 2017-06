El coixí de seguretat s'encongeix el 60%

L'ICL Manresa va veure reduïdes ahir les seves possibilitats de seguir una temporada més a la lliga ACB. De fet, no hi haurà una solució definitiva a aquesta incògnita fins al proper 15 de juliol, però l'assemblea dels clubs, reunida a Barcelona, va decidir rebaixar del 60% les quantitats exigides fins ara als clubs que aspiren a disputar la màxima categoria. D'aquesta manera, el Gipuzkoa i el Burgos, que són els que estan en aquesta situació, van veure ahir com han de passar de pagar 5,7 milions d'euros (amb IVA inclòs), del cànon d'accés a la lliga i del fons d'ascensos, a 2,34 d'un nou concepte anomenat «valor de participació» a la competició. Aquest, a més, és un valor recuperable en cas de descens. A part, tots els equips hauran de tenir un pressupost mínim de 2,3 milions d'euros.

Tot i que des del club no es vol donar la batalla per perduda, i que encara no s'ha determinat de quants equips serà la lliga la temporada vinent, és cert que aquesta decisió facilita molt la vida als dos equips ascendits, que ara disposaran de 24 dies per complir aquests requisits i ocupar les places que deixarien lliures l'ICL i el Betis. Aquests dos clubs tenen veu, però ja no tenen vot en les assemblees de l'ACB, un cop s'ha acabat la competició d'aquesta temporada.



Condicionats per les pressions

L'assemblea d'ahir va ser llarga. Va durar més de set hores i hi va haver un intens debat. El president de l'ACB, Francisco Roca, va explicar l'estat de les negociacions per arribar a un acord amb el Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Bàsquet. Bàsicament, va confirmar que aquest no existeix i va exhortar els clubs a prendre una posició comuna en la negociació.

L'ACB va informar, en acabat, que es veia obligada a no exigir el cànon d'ascens i el fons d'ascensos i descensos ja que es troba a l'espera de la resolució sobre les mesures cautelars que va sol·licitar per a la resolució de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) d'exigir la retirada d'aquestes normatives. A canvi, l'ACB sí que posarà dues condicions al Gipuzkoa i al Burgos. La primera és el valor de la participació, que xifra en uns 2,34 milions d'euros, amb IVA inclòs, a partir d'una sèrie de càlculs fets arran del benefici brut d'explotació de la lliga. L'altre és que cada club ha de tenir un mínim de 2,3 milions d'euros de pressupost. Fins ara, no se n'exigia cap.



Dues dates a l'horitzó

Aquestes exigències encara no entren en vigor. Ho faran a partir del 5 de juliol, que és la data límit que l'ACB posa per arribar a un acord amb el Consell i la federació. Si no s'aconsegueix, que sembla el més probable ateses les posicions de totes les parts, s'obrirà un altre termini de deu dies, fins al 15 de juliol, per tal que el Gipuzkoa i el Burgos, o un dels dos, satisfacin aquestes exigències. Si ho fan, podran disputar l'ACB. Si no és així, segurament es procediria a convidar-hi el Betis i el Bàsquet Manresa. Ahir no es va parlar de la situació que viuen dos equips més, el Palència i el Melilla. Aquestes dues entitats van ascendir la primavera del 2016 i l'ACB va decidir que diferiria un any la seva possibilitat de complir els requisits per ser ACB. Ara mateix es troben en una situació poc menys que indefinida.



Cal esperar

Acabat de sortir de la reunió, el cap visible del Bàsquet Manresa davant de l'ACB, el gerent Carles Sixto, es mostrava a l'expectativa i no s'atrevia a vaticinar res. Per a ell, «ens toca esperar i això no és bo. Esperar mai no ho és perquè condiciona els moviments que hem de fer». Preguntat sobre si creu que el Gipuzkoa o el Burgos podran complir les noves condicions, Sixto va dir que «és pura especulació, no es pot saber. Això és com si et planteges si un triple de Llull entrarà o un xut de Messi serà gol. Pot ser-ho o pot no ser-ho». De tota manera, va admetre que les condicions són més avantatjoses per als seus interessos, però «ja hi comptàvem, que seria així».

Tampoc no es va mullar per dir si la propera lliga serà de setze, disset o divuit equips, però tot indica que no serà de setze.



El mínim indispensable

Per la seva banda, el president de l'ACB, Francisco Roca, va recordar que «seguim buscant un acord amb el Consell, la federació i la CNMC, però mentrestant volem establir unes noves regles provisionals d'accés a la competició que respectin la resolució de la CNMC i que encaixin amb la necessitat de facilitar els ascensos i els descensos», alhora que hi hagi «uns raonables requisits econòmics».

Sobre les noves condicions, que redueixen del 60% les quantitats anteriors, va incidir en el fet que el valor de participació, el de 2,34 milions, és recuperable, i va afegir que és una xifra «assumible per a qualsevol club amb aspiració a jugar en una competició professional com és l'ACB».