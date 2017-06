Cristiano decideix el triomf de Portugal contra Rússia

Mèxic i Portugal lideren el grup A de la Copa Confederacions i sembla que es jugaran la primera posició del grup en la darrera jornada, en la qual Rússia encara té possibilitats si derrota els asteques. Ahir, Cristiano Ronaldo va estrenar el seu compte golejador en el campionat amb un cop de cap al minut 8 que va deixar sense capacitat de reacció un combinat rus molt fluix.

L'encara jugador del Reial Madrid va rematar una centrada del lateral Raphael Guerreiro i va donar la victòria a un combinat que va introduir diversos canvis en l'onze titular per donar més dinamisme al joc. De fet, el resultat encara hauria pogut ser més ampli, però els de Fernando Santos van errar les altres oportunitats de què van disposar.

El líder de grup, per diferència de gols, és Mèxic, que ahir va haver de patir per remuntar davant de Nova Zelanda (2-1). Els oceànics es van avançar amb un gol de Chris Wood abans del descans i el porter Talavera va evitar que els americans rebessin més gols i van poder remuntar a la segona part. Raúl Jiménez va empatar al minut 54 amb un gran xut des de fora de l'àrea, després de les oportunitats d'Aquno i Fabián. Dinou minuts més tard, Oribe Peralta va anotar el segon gol, ja irremuntable per als neozelandesos.