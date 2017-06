El Madrid renova Reyes, de 37 anys, per dos més

El Reial Madrid va emetre ahir un comunicat en què va fer oficial la renovació del capità del seu equip de bàsquet, Felipe Reyes, de 37 anys, per a les dues properes temporades. L'acord entre totes dues parts estava tancat des de feia temps, però va ser ahir quan el club el va fer públic.

El jugador i l'entitat estaven d'acord en la continuïtat, tot i que al principi l'entitat va apostar per la fórmula 1+1, depenent del rendiment esportiu. El pivot, finalment, va fer valer les seves tesis i el Madrid l'ha renovat per dos anys. Tot i que encara no s'ha pronunciat al respecte, Reyes podria renunciar a participar en el proper Eurobasket per poder descansar.

El jugador cordovès ve reconèixer ahir que «ha estat molt fàcil perquè totes dues parts volíem renovar i unir els nostres llaços dos anys més. No hi ha hagut cap problema». Sobre la seva longevitat, la va atribuir a la «feina, sacrifici i cuidar-se. Quan ets esportista d'alt nivell t'has d'esforçar molt més».