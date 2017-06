Markovic vol aprofitar la seva oportunitat a l'Iberostar Tenerife

El nou entrenador de l'Iberostar Tenerife, Nenad Markovic, que substitueix en el càrrec Txus Vidorreta, acabat de fitxar pel València, va assegurar ahir que entrenar el conjunt insular és «una gran oportunitat». Markovic va reconèixer que «tenia un gran desig d'entrenar a Espanya, a la lliga ACB, i fer-ho en un equip com l'Iberostar Tenerife és la millor manera». El nou preparador del conjunt aurinegre, en declaracions al club, va admetre que «conec bastant bé els jugadors i la feina de Txus. També sé que seré a un club que, des de la humilitat, ha anat creixent poc a poc, any rere any, fins aconseguir arribar on és en aquests moments».