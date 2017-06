Rafa Martínez pren contacte amb els rivals a l'Eurolliga

L'escorta santpedorenc Rafa Martínez va representar el València Basket en la reunió anual de jugadors que organitza l'Eurolliga a Barcelona. Abans de la reunió en sí, els setze jugadors presents van participar en una sessió de One Team, un programa de responsabilitat social de la màxima competició europea.

L'acte amb One Team tenia la intenció d'oferir una introducció actractiva al programa per tal que estiguin llestos i en condicions de donar suport a les activitats del seu club durant la temporada. One Team, recolzat per Turkish Airlines i amb la col·laboració de Special Olympics, utilitza el bàsquet per aconseguir un impacte social significatiu en les comunitats de tota Europa a través dels equips que disputen l'Eurolliga.

Des de la seva fundació el 2012, One Team ja ha ajudat a més de 14.000 participants a través dels seus diversos projectes enfocats en equips. Molts dels jugadors que van prendre part en la sessió a les instal·lacions d'entrenament del Barça estan desitjant involucrar-se més i convertir-se en ambaixadors de One Team el proper curs.

En la reunió que van celebrar posteriorment, es va presentar als jugadors un resum de la temporada que acaba de finalitzar, algunes pautes amb la seva relació amb els mitjans de comunicació i els projectes previstos pel proper curs.

Els jugadors representants dels altres quatre equips de l'estat espanyol que disputaran la màxima competició europea de clubs van ser Tornike Shengelia (Baskonia), Pau Ribas (FC Barcelona Lassa), Alberto Díaz (Unicaja) i Luka Doncic (Reial Madrid).