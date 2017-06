Alemanya i Xile no poden decidir qui acaba primer

Les seleccions d'Alemanya i Xile, màximes favorites del grup B de la Copa Confederacions, van empatar (1-1) en el segon partit de la segona jornada del seu grup al torneig i no van poder decidir la seva classificació per a les semifinals. Els alemanys, en els quals ahir va debutar el porter del Barça Ter Stegen, hauran d'enfrontar-se a Camerun en el darrer partit, i els sud-americans, amb Austràlia. Un empat els és suficient, però quedarien fora en cas de derrota. A més, si guanyen han de valorar la diferència de gols per ser primers i evitar, possiblement, Portugal en les semifinals.

Ahir, a Kazan, Alexis Sánchez va avançar Xile, que va dominar el partit, amb un gol al minut 6 i Lars Stindl va empatar abans del descans. Tots dos equips tenen 4 punts, tres més que Camerun i Austràlia, que havien empatat abans (també 1-1), amb gols que havien anotat Anguissa i Milligan, de penal.