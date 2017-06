El CE Manresa absorbeix la UE Minorisa perquè el camp de les Cots no caigui en desús

«Hem arribat a un acord amb el Manresa per la gestió les properes temporades del camp de Les Cots. Així, garantim la continuïtat del futbol en el barri. El Minorisa ha tancat una etapa, la qual agraïm i ara li toca al Manresa mantenir viu aquest camp de futbol, sempre amb el recolzament de les associacions de Veïns de La Font dels Capellans i de la Sagrada Família». Aquestes eren les paraules del regidor d´esports de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, en la presentació de la cessió del camp de Les Cots, al barri de La Font, al Manresa.

D´aquesta forma, el Minorisa, que era la fusió de dos clubs, el Sagrada Família i la Font, ja no serà actiu el proper curs. El president del Manresa, José Luis Correa va comentar que «aquest serà un lloc més on el Manresa farà les seves activitats, dins de la idea de donar major presència al futbol de la ciutat. Aquí a Les Cots hi haurà gent d´aquí mateix que coordinarà els equips, però estarà dirigida per la direcció esportiva del Manresa. Comptem amb el suport de les associacions de veïns. Estan molt interessades que aquí es continuï practicant futbol».