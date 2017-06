La ciutat d'Igualada va felicitar l'equip de natació del CNI i la segona formació de l'IHC

El saló de sessions de l'Ajuntament d'Igualada va acollir dues recepcions per felicitar dos equips de la ciutat que van assolir ascensos en el decurs de la temporada que acaba de finalitzar. Es tracta del Club Natació Igualada i del segon equip de l'Igualada Hoquei Club. Així, els esportistes, tècnics i directius de tots dos clubs van assistir a l'acte, al qual també hi havia l'alcalde de la ciutat, Marc Castells, la regidora d'Esports, Rosa Plassa, i altres membres de l'equip de govern municipal. Primer va ser el torn del CN Igualada (esquerra), amb els nedadors infantils i júniors, que va pujar a la Segona Divisió de Copa Catalana absoluta. Va vèncer nou clubs amb edats superiors i va ratificar l'ascens a les Comes. D'altra banda, l'Igualada Hoquei Club B va aconseguir retornar a Nacional Catalana sis anys després d'haver-ne baixat. La victòria decisiva va arribar després de superar el CP Roda i remuntar el resultat advers del partit d'anada amb una clara victòria a la tornada.