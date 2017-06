El fiscal accepta substituir la pena de presó de Messi per una multa de 255.000 euros

La Fiscalia accepta substituir per una multa de 255.000 euros la condemna de 21 mesos de presó que l'Audiència de Barcelona va imposar al futbolista Lionel Messi per defraudar 4,1 milions d'euros i tampoc s'oposa que se li suspengui l'entrada a la presó, per no tenir antecedents. Segons fonts jurídiques, la Fiscalia s'ha mostrat favorable a la suspensió de la pena de presó de Messi i el seu pare en un escrit que va presentar ahir davant la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona, ??que els va condemnar a 21 i 15 mesos de presó, respectivament, per un frau fiscal de 4,1 milions en els exercicis de 2007, 2008 i 2009.

Després que el Tribunal Suprem (TS) confirmés el passat mes de maig la condemna per frau fiscal al futbolista, l'Audiència de Barcelona ha de ara executar la sentència i decidir si substitueix la pena de presó per una multa o, alternativament, si se li suspèn l'entrada a la presó tenint en compte que Messi no té antecedents penals i no ha estat condemnat a més de dos anys.

La defensa de Messi i el seu pare ha sol·licitat a l'Audiència que el substitueixi la pena de presó per una multa o, subsidiàriament, que se li suspengui l'entrada a la presó, sempre que el futbolista no torni a delinquir durant el temps de condemna, han informat fonts jurídiques. En el seu escrit dirigit a l'Audiència, el fiscal dóna suport com a primera opció que la pena de presó de Messi i el seu pare sigui substituïda per multa, sempre que se'ls imposi la quota màxima, que és de 400 euros diaris, el que suma un total de 255.000 euros.

Alternativament, en el cas que la sala rebutgi la substitució dels mesos de presó per una multa, la Fiscalia ha manifestat que no s'oposa al fet que se'ls suspengui l'entrada a la presó, per un període de tres anys en què no podrien tornar a ser condemnats a risc d'entrar a la presó per complir les dues penes.

El ministeri públic accepta suspendre la pena del futbolista i el seu pare, tenint en compte que són "delinqüents primaris", que no tenen antecedents penals, i que tots dos van acceptar tornar a Hisenda els 4,1 milions d'euros defraudats, de manera que no queden quantitats pendents de pagament en concepte de responsabilitat civil.

El passat 24 de maig, el Suprem va confirmar la condemna a 21 mesos de presó per tres delictes contra la Hisenda pública que l'Audiència de Barcelona va imposar a Messi i va rebaixar a 15 mesos la del seu pare per l'atenuant de reparació del dany. El Suprem creu acreditat que el davanter del FC Barcelona i el seu pare van evadir 4,1 milions d'euros dels beneficis obtinguts per l'explotació dels seus drets d'imatge, mitjançant un entramat de societats interposades. A més de la pena a presó, la condemna del Suprem inclou multes de 2 milions d'euros al futbolista i de 1.395.000 euros al seu pare, uns 100.000 euros menys que la que l'Audiència de Barcelona havia imposat en la seva sentència al pare de Messi .