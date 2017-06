Lucas Lima reconeix que fitxarà pel Barça el 2018

El portal Globoesporte va informar ahir que el mitja punta brasiler Lucas Lima va reconèixer, durant una partida de pòquer amb Neymar i cinquanta persones més, que serà jugador del Barça a partir del gener. El jugador internacional del Santos, que pot firmar un precontracte amb qualsevol equip a partir del proper 1 de juliol, és representat pel pare de l'extrem blaugrana i hi ha força amistat entre tots dos.

Aquesta situació pot generar un nou conflicte entre el Barça i el Santos, ja que el club paulista no ha estat informat de les negociacions entre el jugador i el club català i podria reclamar al primer per incompliment de la normativa que diu que no es pot negociar fins que falti mig any perquè venci el contracte.

D'altra banda, el diari Sport va informar ahir que el centrecampista italià Marco Verratti va viatjar ahir a Itàlia des d'Eivissa, on passava les vacances, per mirar de pressionar el seu actual club, el París Saint-Germain, perquè el deixi sortir i fitxar pel Barça. El club blaugrana encara no ha fet cap oferta formal al club francès pel jugador, tot i que s'especula que aquesta serà del voltant dels 80 milions d'euros. Els parisencs sembla que no estarien disposats a baixar de 100. Verratti ha de tornar a entrenar-se el proper dia 4.