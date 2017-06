«M'agradaria que fóssim un club ambiciós, si no mirem amunt, sempre estarem a baix»

Del vestidor al despatx, i de la pilota a l´ordinador. El capità ara és director esportiu. Una tasca que Román Montañez afronta amb les idees clares, amb ganes de treballar (i d´aprendre) i amb ambició.

Com ha estat l´aterratge?

Començo a tocar temes. Una vegada la nova estructura s´ha presentat, ara toca fer tot el que volem.

Va començar a treballar abans de la presentació de dilluns?

Només una presa de contacte per posar-me al dia amb el Pere Romero. Tenir-lo al costat és una ajuda.

Ja s´ha adapat de pujar al despatx en comptes d´anar al vestidor quan arriba al pavelló?

Sí, te´n fas a la idea. Sobretot perquè a l´estiu m´entrenava pel meu compte i no trepitjava el pavelló. Preferia fer activitats fora de la pista. De moment, el canvi és natural.

Quan va decidir retirar-se, es veia fent aquesta feina?

Hi va haver una xerrada amb el club i em van fer saber que volien que la meva figura seguís al club d´alguna manera. Però no vaig començar a fabular. Simplement volia ser al meu club per donar-hi la meva visió. I al final t´arriba un càrrec important i l´acceptes perquè creus que hi pots fer una bona feina.

Recorda el dia en què li van proposar assumir el càrrec?

Va ser a final de temporada. Hi havia rumors però encara no se m´havia fet una oferta oficial. Vaig tenir una reunió amb l´executiva i em van dir les raons per les quals creien que era un bon moment per fer-ho. I vaig estar content per la confiança.

Li van dir què veien en vostè?

Sóc una persona que ha mamat molt la filosofia de Manresa, vaig començar aquí als 12 anys. També tinc una llarga experiència a l´ACB i això era important per a ells. Conec molt la casa i tinc una visió dels valors de Manresa, que era important.

En la presentació va dir que havia pensat que el càrrec li anava gran. Què l´espantava?

No m´espantava res. Sabia que era un canvi gran. Deixes d´entrenar-te, de donar el cent per cent a la pista i d´anar a casa tranquil, a emportar-te deures a casa, com quan ets a l´escola. Suposo que estaré molt més pendent del telèfon. Hi haurà més problemes de cap que s´hauran de gestionar. No és por, és saber que entro en un lloc en el qual no tinc experiència, però hi puc posar la màxima dedicació, il·lusió i treball. Però també he d´aprendre.

Com valora la feina del seu predecessor, Pere Romero?

Puc aprofitar moltes coses de les que ha fet, la seva experiència. Valoraré tot el que em digui de manera positiva. La seva feina ha estat molt bona en una situació molt difícil. L´equip ha ofert bon rendiment, però les mancances del club són econòmiques, i quan no l´encertes al principi, els problemes apareixen al final. El Manresa no pot canviar gaires jugadors durant la temporada. Ha fet un treball extraordinari i el seguirà fent en la seva nova tasca.

Com viu el compàs d´espera fins saber si l´equip serà ACB o LEB?

És un maldecap perquè no et pots posar a treballar com t´agradaria. Ara ens podem moure però no com voldríem. No podem fitxar els mateixos jugadors en una lliga que en l´altra. Ens havíem començat a fixar jugadors perquè pensàvem que es resoldria abans. Ara hem posat la pausa als vídeos de jugadors perquè no sabem si els farem servir.

Feia més feina per a ACB?

Sí, però començarem a mirar també com fer una plantilla també a LEB. Hem d´avançar.

El cap de setmana comença el període per presentar ofertes qualificades per lligar jugadors en el tempteig ACB. Què pot fer el Manresa sense un futur clar?

Estem bastant fora de joc. Ens debilita bastant perquè hi ha jugadors que ens agradaria quedar-nos però no els podem fer esperar fins al 15 de juliol per saber si serem ACB o no. Hem de ser honestos amb els que puguin tenir ofertes d´ACB per no allargar-los l´espera. Seria dolent per a ells i per a nosaltres.

És el cas de Pere Tomàs?

Si nosaltres ja sabéssim que som ACB, estic segur que es quedaria. Deu estar rebent ofertes. Estava esperant una mica, però com que no tenim el futur clar, li haurem de dir que se les miri.

La seva primera feina és buscar entrenador?

El problema és que els escenaris són completament diferents. Sabent que hem d´esperar fins al 15 de juliol, potser ens hem de replantejar el tema de l´entrenador. Tenia una idea del que volia a l´ACB i a la LEB, i potser això canvia.

En té clar el perfil?

M´agradaria que fos un entrenador que veiés de bon ull venir a Manresa, que s´adaptés a les pautes que volem com a club: treure jugadors de planter, que siguin al primer equip i que creixin. I volem un entrenador capacitat per fer-ho. Però també amb idees clares per saber com volem que jugui l´equip i treure profit dels jugadors.

També té idea de com vol que jugui l´equip?

Depèn de l´entrenador, però com a jugador he vist que és bàsic tenir les idees clares i els rols definits. Hem de ser una pinya dins i fora de la pista, tenir jugadors que sàpiguen gestionar el vestidor i també donar el do de pit a la pista. Això és bàsic a Manresa i, quan s´ha aconseguit, hem tingut bones temporades. M´agradaria que tornés a ser així.

I donar espectacle?

Som el que som. L´espectacle del Madrid no el donarem. Nosaltres som la lluita. Volem jugadors que vulguin defensar aquesta samarreta de la millor manera possible. El jugador que vingui ha de saber que arriba a un club importantíssim. Tenim coses de club petit però ha estat gran. I sacrifici, treball i lluita estan bé, però també s´han de guanyar partits. Si la gent ve cada cap de setmana i treus resultats negatius, és normal que li costi seguir. Volem que l´afició s´hi pugui identificar, però també que es guanyin partits.

S´ha perdut la identificació?

He estat molts anys veient el Congost ple partit rere partit, i aquests últims dos anys no ho he vist. Davant d´aquest desencant, hem de fer que la gent hi torni. Tant de bo sigui un equip amb el qual s´identifiquin, amb gent de casa. Hem de buscar aquesta connexió entre el que passa a la pista i a fora.

Es van plantejar la continuïtat d´Ibon Navarro?

Jo arribo al càrrec després del seu anunci. Crec que ell donava per acabat el seu contracte. Després d´un descens, és una manera natural d´acabar. Ell necessitava un canvi i el club també.

Com valora la seva feina?

És un entrenador molt bo que s´ha trobat amb moltes dificultats, sobretot aquest any. No hi ha hagut la química que ell hauria volgut dins l´equip, hem tingut baixes importants i els jugadors han anat perdent confiança. L´Ibon ho ha intentat tot i de la millor manera perquè l´equip remuntés. No ha estat culpa seva, ha estat culpa de tots.

Sí que valora la continuïtat de jugadors, com Lluís Costa.

Té molt bàsquet. Aquest any no li han acabat de sortir les coses, però la meva visió és que pugui continuar en els dos escenaris. Ara, si som a LEB i té coses ACB, potser no el podrem mantenir.

Ja han parlat amb ell? I amb altres jugadors de la plantilla?

Comencem a parlar i ens comencem a moure amb els jugadors que poden ser a un lloc i a un altre. Potser hi ha jugadors a qui no interessa quedar-se a LEB, i ho entendrem.

Seguiran buscant joves?

Volem fixar-nos en jugadors que vinguin aquí i puguin explotar.

Com veu Jordan Sakho i Guillem Jou, dos joves valors?

Han fet un pas endavant important, han acceptat el treball del primer equip molt bé, la millora s´ha notat. Han jugat, per lesions, i els hem de tenir en compte per al futur.

En el cas de Sakho, li va sorprendre el rendiment?

És el seu joc: entrar a pista i aportar energia, córrer, defensar, lluitar, agafar rebots, posar taps. Sabíem que ho podia fer perquè ho feia als entrenaments. Però s´ha de tenir paciència perquè tàcticament no en sap tant com jugadors experts de la lliga. Però el salt de qualitat des que va arribar és molt gran. I esperem que continuï la progressió.

I que faci gaudir l´afició.

A la gent li agrada veure un noi jove que es vol menjar el món. Em passava a mi també quan tenia 18 anys. Tenir jugadors així, i que ens serveixin per al primer equip, ho agraeix l´afició i és important.

L´egipci Ahmed Khalaf té un talent diferent. Com el veu?

És dels 20 millors del món de la seva edat. Ha de progressar i millorar el físic, però té coses molt interessants. És llest jugant, passa bé la pilota. L´hem de cuidar.

I Miquel Salvó, cedit aquesta temporada a Oviedo?

Hi començarem a parlar. Potser té opcions d´ACB i, si estem a LEB, no hi podrem accedir. Ha fet una temporada bona. Ocupa una posició de 3-4 que potser ens fa falta. És un jugador intel·ligent, català, amb bona progressió. Pot ser un bon jugador de futur.

Si l´equip continua a ACB, toca lluitar i salvar-se...

(Interromp) No podem quedar-nos amb això. Si aquest és l´objectiu i no mirem amunt, sempre estarem a baix. Aquesta mentalitat s´ha d´intentar canviar. Si preguntes a qualsevol aficionat on voldria que fos el Manresa d´aquí a tres o quatre anys, ningú diria que volen salvar-se a l´última jornada. Voldrien estar a la posició 14, 13, 12... Algun any lluitar per play-off! Hem de lluitar per això. Hem de ser ambiciosos.

L´estiu es parlava de Copa...

Això no se sentia dins. Eren les veu de fora. Jo parlo de dins del club. Entenc que si l´equip rutlla a pretemporada, l´afició es fa il·lusions.

Vostè vol un club ambiciós.

És el que m´agradaria, que fóssim ambiciosos. Si no ho som, serem un equip que baixarà a LEB i no pujarà. Vull que el club miri amunt.

Si s´acaba baixant a LEB, l´ambició ha de ser màxima.

S´haurà de tornar a l´ACB tan aviat com sigui possible, però fent bé les coses. L´últim cop que es va baixar, l´equip va aconseguir l´ascens i van continuar sis jugadors. Això vol dir que tens un nucli que serveix per a l´ACB. Si som a LEB, no sé si podrem pujar en un any o en dos, però que el discurs es traslladi en feina i actes.