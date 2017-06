El brasiler Marquinhos no veu Verratti fora del PSG

El central brasiler del París Saint-Germain (PSG) Marquinhos no veu fora del club Marco Verratti, desitjat per clubs com el Barça, i assegura que l'italià no abandonarà l'equip francès.

«Ell mai no em va dir que volia anar-se'n del PSG. És un gran jugador, un element molt important del projecte parisenc, per això espero que es quedi amb nosaltres. No vull que se'n vagi i, francament, crec que no ens deixarà», va dir Marquinhos en una entrevista publicada ahir per L'Equipe. Ver-ratti, de 24 anys, té contracte amb el PSG fins al 2012, però la premsa francesa ja ha informat del desig del jugador d'anar al Baçra.

Marquinhos també va dir que espera renovar: «Estic esperant que el nou director esportiu (Antero Henrique) s'instal·li per aprofundir en les negociacions. Però estic tranquil i ja he manifestat el meu desig de quedar-me al PSG, on sóc feliç».