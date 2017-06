David Navarro deixa l'Andorra

L'esparreguerí David Navarro, de 34 anys, no continuarà al MoraBanc Andorra, on ha jugat les últimes quatre temporades, i molt probablement fitxarà per l'Obradoiro, com apuntava ahir el periodista gallec César Méndez.

«El jugador ha decidit continuar la seva carrera professional en un altre destí, i des del club li volem desitjar el millor en aquesta nova etapa», explicava el club a través d'una comunicat. «Navarro ha estat un professional exemplar durant aquests 4 anys, un excel-lent representant dels valors que el club transmet a la comunitat, i el BC MoraBanc Andorra sempre serà casa seva», afegia la nota.

«Vaig arribar al club sense fills i amb l'equip jugant a la LEB or, i marxo amb dos fills preciosos i sent un dels capitans d'una temporada històrica», explica Navar-ro en la carta de comiat publicada al web del club. «He viscut quatre anys molt importants en la meva vida, sempre he intentat fer el millor possible dins i fora de la pista i només puc estar agraït per tot el que m'ha passat».

«Per això vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible que això fos així. Al president Gorka Aixas, Francesc Solana i Joan Peñarroya per fitxar-me, a la resta de treballadors del club que sempre m'han tractat estupendament, a tots els jugadors que han passat per aquestes quatre temporades i especialment a tota l'afició i gent d'Andorra, que m'han fet sentir molt estimat. Andorra sempre serà un lloc especial per a mi», conclou.