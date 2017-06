Guardiola, «content» de l'esforç del Manchester City per fer fitxatges

El santpedorenc Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, va assegurar ahir que està «content amb l'esforç» del club durant el mercat de fitxatges, després de les incorporacions de Bernardo Silva i del porter Ederson.

Guardiola, que afronta la seva segona temporada a l'Etihad Stadium, busca més reforços abans de l'inici del curs: en les properes setmanes es pot tancar les arribades dels laterals Kyle Walker (Tottenham), Dani Alves (Juventus) i Benjamin Mendy (Mònaco) o Ryan Bertrand (Southampton).

«Estic content. El club ha fet un gran esforç aquest estiu», va assenyalar Guardiola en un esdeveniment de golf a la localitat de Belfry. El Manchester City ja ha tancat, abans que s'obri oficialment el mercat, el proper 1 de juliol, els fitxatges del migcampista portuguès Bernardo Silva, procedent del Mònaco, per 49 milions d'euros, i del porter brasiler Ederson, arribat del Benfica, per 38,6 milions de lliures.

«Serem millors que l'any passat. Com l'Everton també serà millor. Tots els equips milloraran, d'això no hi ha dubte», va assegurar el bagenc, que ha vist com el club traspassava al turc Enes Ünal el Vila-real i donava la carta de llibertat a Willy Caballero, Jesús Navas, Gael Clichy, Bacary Sagna i Pablo Zabaleta.