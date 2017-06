L'Igualada femení canvia la junta i s'emporta un bronze

L'Igualada Femení Hoquei Club Patins (IFHCP) ha fet oficial la composició de la nova junta directiva, que prové de l'única candidatura que es va presentar al procés inaugural que havia iniciat el club. D'aquesta manera, la llista que encapçalava el fins ara tresorer de l'entitat, Jordi Besa, va ser proclamada guanyadora i aquest ja és el nou president. Pren el relleu de Salvador Gil, que havia ostentat la màxima responsabilitat des de l'any 2000, amb l'única excepció dels cinc anys en què l'entitat va formar part de l'Igualada Hoquei Club.

Al costat de Salvador Gil també plega el fins ara secretari del club, Enric Bernadas que, com en el cas del president sortint, va ser una peça indispensable dins del club i que ara donen pas a noves cares, que tanquen una llarga etapa dins de l'entitat.

D'aquesta manera, el president és Jordi Besa; el vicepresident, Josep Maria Garreta; la secretària, Núria Díaz; la tresorera, Mercè Térmens, i els vocals, Ernest Vidal, Bernat Caro, Fàtima Urteaga, Raquel Egea i Noemí López. L'inici de la nova junta coincideix amb el de l'etapa de Maria Fernández Pulgui com a entrenadora.



Premi per a l'equip

La temporada de l'IFHCP acabarà amb bon gust de boca, des del punt de vista esportiu, ja que l'equip va aconseguir la medalla de bronze en la Copa de la Lliga, que es va disputar a la pista de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.

El punt negatiu va ser la derrota de les anoienques en la primera semifinal del torneig, jugada contra el CH Mataró, que acabaria com a triomfador del quadrangular. Les maresmenques es van imposar per un ajustat 7-6. En el partit pel tercer lloc, l'Igualada femení va superar el Reus Deportiu per 5-3 en un duel molt intens.

Aquest duel tancava la temporada per a les igualadines, un any que finalitza amb la sensació que es podia haver fet més i millor pel que fa al primer equip. En canvi, l'equip B va pujar a Nacional Catalana. A més, el Fem16 del Nítidus Igualada va ser vuitè de Catalunya en el seu primer any d'existència i les benjamines de La Sandvitxeria van quedar en cinquena posició.

La bona notícia per al primer equip va ser la renovació d'una de les seves peces clau, Elba Garreta, que formarà part de l'ambiciós projecte de futur. D'aquesta manera, es perfila la plantilla, amb la renovació també de la portera Laia Navarrete i el fitxatge de l'entrenadora asturiana Pulgui.