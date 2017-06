Vilarrubí denuncia un tracte desigual entre l'argentí i Cristiano

El vicepresident barcelonista Carles Vilarrubí va denunciar ahir l'existència d'un tracte desigual entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo, arran de la decisió de la Fiscalia d'acceptar substituir per una multa la condemna a 21 mesos de presó imposada a l'argentí.

En declaracions a RAC1, Vilar-rubí va relacionar aquesta decisió amb «el problema que aquesta mateixa setmana hi ha hagut amb un altre jugador», amb referència al madridista Cristiano Ronaldo. «Estic convençut que el moment en el qual es produeix va en una direcció concreta, que és evitar que Cristiano s'assegui al banc dels acusats i estalviar-se aquesta foto per la qual Messi sí que va haver de passar», va dir el directiu.

Vilarrubí considera que s'està vivint «una successió de fets curiosos» i recorda que quan es va iniciar el cas Messi, van aparèixer titulars en els quals qualificaven l'argentí com a «capo mafiós al capdavant d'una família organitzada per delinquir». «Ningú obre la boca, ni en certes institucions de Madrid ni en certs mitjans de Madrid», va insistir.

«El ministre d'Hisenda fa uns dies va fer unes declaracions reclamant la presumpció d'innocència per a Cristiano, quan va succeir amb en Leo, la presumpció d'innocència per a ell no la va reclamar ningú més enllà de Barcelona, del club i dels mitjans d'aquí», va constatar.

El directiu blaugrana creu que s'està vivint «una situació atípica», pel que considera que «tot està interrelacionat», i que la notícia que es va conèixer ahir està «clarament relacionada amb el que ha passat amb Cristiano, que ara l'anomenen cas Mendes, perquè a Madrid el cas no es denomina cas Cristiano, sinó cas Mendes».