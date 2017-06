Zarco aconsegueix la 'pole' per davant de Márquez

El francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), debutant en la categoria de MotoGP, ha aconseguit la seva primera millor classificació d'entrenaments en ser el més ràpid en la segona qualificació per al Gran Premi d'Holanda al circuit d'Assen.

Zarco, que ha marcat un millor temps d'1: 46.141, ha superat per 65 mil·lèsimes de segon a l'espanyol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), amb els italians Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) i Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) després ells.

Després d'una quarta sessió d'entrenaments lliures que s'ha disputat sota un autèntic aiguat i en els quals el més ràpid ha estat el francès Johann Zarco (Yamaha YZR M 1), per davant dels espanyols Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) i Álvaro Bautista ( Ducati Desmosedici GP16), s'ha disputat la primera classificació, en què han destacat els autèntics especialistes en aigua.

Tant el britànic Scott Redding (Ducati Desmosedici GP16) com l'australià Jack Miller (Honda RC 213 V) han marcat les referències des del principi, tot i que en les últimes dues voltes s'ha posat primer el francès Loris Baz (Ducati Desmosedici GP15) durant uns instants , fins que Redding l'ha tornat a batre.

Al final, han aconseguit el pas a la segona classificació Redding i el seu compatriota Sam Lowes (Aprilia RS GP), que ha accedit per primer cop a la segona classificació de MotoGP, mentre que Jorge Lorenzo ha protagonitzat el pitjor resultat d'entrenaments de la seva carrera esportiva en ser vint-i-unè, només per davant de l'anglès Bradley Smith (KTM RC 16) i el seu compatriota Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V).

Aleix Espargaró (Aprilia RS GP) ha estat quinzè, amb Alex Rins (Suzuki GSX RR) dissetè, Pol Espargaró (KTM RC 16) dinovè, i Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16), vintè.

La segona classificació ha començat amb tots els pilots mirant un cel gris i tancat que amenaçava amb una nova tromba d'aigua que no ha arribat a caure però ha servit perquè tots es "s'apliquessin al màxim" des del minut un.

El primer líder de la qualificació ha estat Álvaro Bautista, però a ell li han seguit Sam Lowes, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) i Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17), després.

A la tercera volta Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha aconseguit col·locar-se després Petrucci, a escassament 6 mil·lèsimes de segon de l'italià i encara amb gairebé nou minuts d'entrenament per davant, en els quals l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) ha marxat per terra però ha pogut tornar al seu taller sobre la moto quan tots els seus rivals directes realitzaven el canvi de pneumàtic del darrere.

També ha caigut Scott Redding, a l'entrada a meta i no ha dubtat a sortir corrent a per la seva segona moto per intentar millorar una mica en els menys de cinc minuts que quedaven per acabar i en els quals Márquez s'ha posat líder per primera vegada amb 1: 46.847, dues dècimes de segon més ràpid que Valentino Rossi.

Per darrere Danilo Petrucci ha marcat tots els parcials en volta ràpida, però en l'últim s'ha trobat amb Dani Pedrosa que ha alentit el seu ritme i no ha pogut doblegar Márquez, tot i que ho ha intentat en el següent gir, aquest cop amb èxit.

Encara que li ha durat poc ja que per darrere va arribar primer Marc Márquez i després Johann Zarco per relegar a la tercera plaça però com a primer pilot de Ducati.

Álvaro Bautista ha aconseguit el setè lloc i Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) un discret onzè, quarta línia de sortida, amb Dani Pedrosa just per darrere d'ell.