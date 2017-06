Els equips sèniors del NB Olesa es reforcen amb nous fitxatges de cara a la temporada vinent

El primer equip masculí del Nou Bàsquet Olesa, que la propera temporada torna a Primera Catalana, ha incorparat aquests dies fins a tres nous jugadors: els germans Albert i Marc Fontanals, procedents del CE Sant Nicolau de la lliga EBA i l'Enric Aliaga, del júnior del Bàsquet Manresa.

Amb aquestes tres noves incorporacions, l'equip dirigit pel tècnic Àlex Avilés tanca la plantilla pel curs vinent. La resta de jugadors del sènior masculí la formaran: Cesc Clanchet, Pol Doria, Ricard Bernades, Albert Pascual, Salva Claramunt, David Checa, Albert Nafria i Jordi Matas. Els jugadors que han deixat l'equip al final d'aquesta temporada són: Sergio Pajares, Sergi Alà (CB Esparreguera), Quique Sánchez i Pere Aliaga. Pel que fa al sènior femení, el primer equip del NB Olesa comença a prendre forma per afrontar amb garanties la temporada vinent a Segona Catalana. L'equip entrenat pel tècnic Andreu Aguilà, que seguirà un temporada més al capdavant de l'equip femení, tindrà tres cares noves: Lara Pallarès, que prové del CB Sant Andreu de la Barca, Rebeca Morell, que ve de jugar al CB Esparreguera, i Cèlia Cerezuela, que torna després de tres anys lluny de les pistes.

Les jugadores que no hi seran la propera temporada són: Laura Salas, Laia Cobos i Gemma Afonso, que han fitxat pel CB Espar rguera, mentre que Marta Vireuga s'ha retirat i Ariadna Benages també deixarà el bàsquet per motius acadèmics.

La plantilla del Nou Bàsquet Olesa per la temporada 2017/2018 la formaran Cèlia Cerezuela, Lara Pallarès, Rebeca Morell, Ana Carla Martínez, Maria Moya, Raquel Checa, Dulce Polo, Clara Gómez i Laia García. L'equip està a l'espera d'incorporar alguna peça més.