La federació marroquina es queixa de l'espanyola pel passaport de Munir

La Federació Marroquina de Futbol (FRMF) va enviar cartes per protestar a la seva homòloga espanyola per no entregar-li el passaport esportiu del jugador hispanomarroquí del Futbol Club Barcelona Munir El Haddadi perquè pugui jugar amb la selecció marroquina, segons va informar en la jornada d'ahir el diari Ahdaz al Magrebiya.

El rotatiu, que cita una font de la FRMF, va assenyalar que la federació marroquina va solicitar a l'espanyola (RFEF) en dues missives «les raons per la demora» en entregar-li el passaport de Munir, que va néixer a la localitat madrilenya de San Lorenzo de El Escorial, de pares marroquins. Recentment, el jugador va rebre llum verda de la FIFA per jugar amb el Mar roc, tot i haver jugat un partit oficial amb el combinat espanyol.

El diari assenyala que la FRMF va enviar fa dues setmanes una sol·licitut a l'espanyola per tal de demanar el document de Munir, mentre que una altra font del cos tècnic del Marroc va dir que l'encara blaugrana disposa de tots els documents necessaris, excepte el passaport esportiu, perquè l'advocat de la FRMF pugui completar davant la FIFA els tràmits de Munir per què pugui representar els marroquins.

Munir El Haddadi va debutar com a internacional espanyol en el combinat sub-19, i després va passar a la sub-21. El 8 de setembre del 2014, Munir va debutar amb la selecció absoluta per decisió de l'aleshores entrenador Vicente del Bosque, que volia lligar el davanter de cara al futur. En aquell matx, Espanya va superar Macedònia per 5-1. Però Munir, que la darrera temporada va jugar al València en qualitat de cedit pel Barça i no ha tornat a ser cridat per la selecció espanyola, ha preferit jugar amb el Marroc, i la FIFA ha acabat donant-li el permís.