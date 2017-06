El Getafe completa els vint equips de Primera Divisió

El Getafe va derrotar el Tenerife per 3-1 en el partit de tornada de la darrera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Divisió. D'aquesta manera, els madrilenys van aprofitar l'avantatge de camp i tornaran a la màxima categoria del futbol espanyol només una temporada després del seu descens a Segona.

Els primers instants del partit es van jugar a un ritme alt, amb els dos equips atacant la porteria rival. Els locals no van tardar gaire a avançar-se en el marcador, ja que en el minut 9 Faurlín va aprofitar una pilota rebotada per batre Dani Hernández amb una potent rematada que va entrar pel pal esquerre del porter. Tot seguit, els madrilenys no van abaixar el ritme i van fer el segon només tres minuts després. Pacheco va aprofitar una passada de Chuli per marcar i fer embogir d'alegria el públic assistent al Coliseum Alfonso Pérez.

Tot i aquest inici fulgurant del Getafe, els canaris sabien que només els calia un gol per pujar i no es van rendir. Al minut 17, Lozano va batre Guaita i va establir el 2-1, que donava l'ascens momentani al Tenerife. Posteriorment, els locals es van bolcar a l'atac per assolir el tercer gol, que no va arribar fins al minut 37, altra vegada per mitjà de Pacheco. Dani Hernández va aturar la primera rematada de Jorge Molina, però Pacheco va aprofitar el rebuig per enviar la pilota al fons de la porteria. Amb aquest resultat de 3-1 es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat hi va haver molt menys moviment, i els jugadors dirigits per un José Bordalás que va assolir el segon ascens consecutiu a Primera (el curs passat ho va fer amb l'Alabès), es van mantenir sòlids i, no sense patiment, van saber resistir els atacs d'uns canaris que ho van intentar fins al darrer minut dels cinc que l'àrbitre Prieto Iglesias va decretar com a temps afegit, però hauran de jugar una temporada més a Segona Divisió. Per la seva banda, els madrilenys van esclatar d'alegria en sentir el xiulet final i van celebrar el seu merescut ascens de categoria.