Gran victòria de David Checa i el GMT-94 a les 8 hores d'Eslovàquia

El pilot santfruitosenc David Checa, junt amb els seus companys de l´equip francès GMT-94 Yamaha, Niccolò Canepa i Mike Di Meglio va guanyar la primera edició de les 8 hores d´Eslovàquia, aconseguint un hat-trick al campionat del món de resistència 2017, després de les victòries a Le Mans i Oschersleben, superant a l'actual campió Suzuki Endurance Racing Team (Vincent Philippe, Etienne Masson i Alex Cudlin) i Honda Endurance Racing (Julien da Costa, Sébastien Gimbert i Freddy Foray).

Igual que a Alemanya, les Yamaha –l´austriaca Yart i la francesa GMT-94-, junt amb la Suzuki francesa -SERT- van agafar des de les primeres voltes el comandament de la cursa, seguits de l´equip local MACO, i de les Honda, la japonesa FCC i la britànica HER. A mitja cursa, la Suzuki patia una punxada, i perdia dues voltes.

A les dues darreres hores, i quan sembla que continuaria la lluita ferotge entre les dues Yamaha, la Yart austríaca oficial tenia un problema amb el tensor de la cadena, que li feia perdre tres voltes i el podi. També problemes a la part final pel MACO i pel Boliger suís, que donava l´oportunitat de recuperar-se a la Suzuki i entrar darrera, a una volta, dels grans vencedors el GMT-94, que havia realitzat 223 girs.

El campionat del món de resistència és encapçalat pel SERT amb 132 punts, seguit del GMT-94 amb 131 punts i del YART amb 105. La resolució serà el 30 de juliol, amb la darrera prova, les 8 hores de Suzuka, la mítica cursa nipona arriba al seu 40 aniversari.

David Checa al finalitzar la cursa deia: «Ha estat una gran carrera. Sempre he cregut que podíem guanyar, tot i que estàvem en segon lloc i tenien la YART a segons. Sempre he pensat que la victòria era possible i la mecànica, l'equip i els meus companys mai han abandonat aquesta idea, tot i que sabíem que per a nosaltres, l´objectiu del títol mundial era una prioritat. Estic molt feliç d'haver pogut vèncer en aquesta cursa que desitjava».

Christophe Guyot, director del GMT-94 opinava: «Estic molt feliç de guanyar aquesta carrera pel títol mundial. El que és interessant és que estem a només un punt del campionat i l´equip que sigui al capdavant del altre a Suzuka serà campió del món. Felicitats als tres pilots que han aconseguit a la perfecció un ritme ràpid sense cometre cap error. Podem estar realment orgullosos del nostre equip».