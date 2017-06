Jordi Riba ha revalidat el títol català per quart cop seguit

Jordi Riba, al centre, amb el trofeu que l´acredita com a campió d´enguany al català de fotografia arxiu particular

«Els meus inicis en el busseig van ser el 2009 quan la meva companya em va regalar un equip de submarinisme. No és que jo fos molt aficionat a la fotografia però vaig provar-ho amb una càmera compacte i des del 2012 amb una rèflex perquè em vaig anar engrescant fins a que el 2014 arribava al primer campionat català, fins al 2017. He guanyat quatre anys seguits i també alguna altra competició local», comenta Jordi Riba de Sant Feliu Sasserra, de l'equip Cressi, guanyador en els darrers quatre anys del campionat de Catalunya de fotos subaquàtiques, darrerament acompanyat per l'egarenca Chary González (abans ho feia amb la seva parella). I és que com en el cas del vídeo, en la fotografia, els participants han d'anar acompanyats obligatòriament. Jordi Riba explica que «a Catalunya hem de fer nou fotos, tres de 'bitxos' petits, tres d'ambient amb un gran angular, amb model o sense, i tres més de peixos sencers i detalls; a Espanya són sis. Quan s'acaba el concurs hem d'entregar la targeta amb 200 fotografies i sense poder-les retocar, escollim quines volem entrar a la competició».