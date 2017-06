El Manresa FS vol professionalitzar l'entitat amb la figura d'un gerent

Per tal de donar un salt de qualitat esportiva (el repte més proper és l'ascens a Segona Divisió) i de professionalitzar el club, el Manresa FS incorpora la figura del gerent. Aquesta tasca la desenvoluparà Rubén Maestre, una persona que va deixar petjada en la secció de futbol sala de l'Elx CF. Va dirigir l'equip il·licità pujant-lo a Segona B i després va passar als despatxos com a gerent, on ha aconseguit deixar l'Elx CF de futbol sala en la categoria actual, la Segona Divisió, la plata estatal. El Xaloc Alacant és un altre club en el qual ha tingut participació.

Mestre estarà treballant dia rere dia pel club manresà durant la jornada laboral, amb dedicació exclusiva. La seva funció, a part de portar la gerència del Manresa FS, serà una altra tasca específica, com és la coordinació general dels equips base, on aportarà la seva experiència en el món del futbol sala, tant en l'apartat de comunicació, comercial, de màrqueting, etc. També, disposa del títol de segon nivell com a entrenador.

A més, té el màster de gestió de clubs i esdeveniments esportius, també en E-Commerce i màrqueting digital. Actualment està estudiant el grau de comunicació a la UOC. Ha estat treballant en empreses de caire internacional de màrqueting digital, de venda en línia i de comunicació corporativa. Actualment és el director de comunicació de la Mitja Marató d'Elx. Ha col·laborat en diversos clubs assesorant la gestió. Va ajudar a crear l'AFSCA (American Futsal Coaching Asociación), una agrupació d'entrenadors nord-americans, de Venezuela i d'Equador.



Pretemporada per completar

El primer equip del Manresa FS iniciarà els entrenaments el dia 22 d'agost. El cap de setmana següent (25, 26 i 27) farà una estada a Encamp (Andorra) amb un partit el diumenge davant l'Alcoletge (Tercera estatal); el dia 30 jugarà contra el Ripollet (Tercera estatal) a Castellgalí i queda pendent el rival del Trofeu Les Codines. El 7 de setembre, semifinals de la Copa Catalunya amb el Catgas Energia, i el dia 10, a casa del Sala 5 Martorell.