La plantilla encara espera alguna incorporació més

? L'equip del Manresa FS encara no està tancat per a la propera campanya. El tècnic Jordi Rozas (farà la seva quarta temporada) actualment té onze jugadors, dels quals tres en són nous, Carles Corvo (Catgas Energia), Pau Albacete (Sala 5 Martorell) i David Muñoz (Prone Lugo /Castellbell); continuen a la plantilla Adil i Aleix Dalmau com a porters, Gordillo, Marc Fernández, Said, Alejandro, Carlos Lavado i Josan. Són baixa per diferents motius Kimet, Josete, Raúl, Edu, Asis, Wesley i Tanti (cedit).