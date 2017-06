Portugal abusa de Nova Zelanda i passa a semifinals líder del grup A

Portugal, del madridista Cristiano Ronaldo, va classifcar-se per a les semifinals de la Copa Confederacions després d'imposar-se a la feble Nova Zelanda (4-0) i acabar la primera fase com a líder del grup A per davant de Mèxic.

D'aquesta manera, Portugal s'enfrontarà el dimecres en la primera semifinal a Kazan davant del segon del grup B, probablement Xile o sinó de la campiona mundial, Alemanya. Ronaldo va avançar a la seva selecció amb un gol de penal al minut 33. Amb aquest gol, Ronaldo ja en suma 75 com a internacional en les seves 142 participacions amb la samar reta nacional. El combinat entrenat per Fernando Santos no va donar cap opció a Nova Zelanda i al descans els lusos ja dominaven per 2-0. A la represa el ritme del partit va baixar i Ronaldo va ser substituit a mitjans de la represa. En els darrers deu minuts del partit Portugal va arrodonir el marcador amb dos gols més.

Mèxic acompanyarà a Portugal a les semifinals després de remuntar davant de Rússia (2-1). El combint rus va avançar-se a mitjans de la primera meitat amb un gol de Samedov. Mèxic va reaccionar al moment i al cap de cinc minuts Araujo posava l'empat a 1. A la represa Lozano va posar per davant a la selecció mexicana i minuts més tard Rússia es quedava amb un jugador menys. Els mexicans van saber mantenir l'avantatge per avançar ronda. Avui a les cinc de la tarda es disputaran els partits del grup B de la Copa Confederacions, Alemanya-Camerún i Xile -Austràlia.