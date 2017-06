arxu particular

Alejandro Nieto, un reforç més per a la Pirinaica

El migcampista Alejandro Nieto, del Vilomara, és el nou reforç per a la Pirinaica, equip que, entrenat per José Manuel Prieto, jugarà a Tercera Catalana amb l'objectiu de lluitar per les places davanteres. Nieto s'afegeix al central Óscar Lariño (Avià) i al davanter David Nogareda, també del Vilomara.