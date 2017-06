Alemanya assegura el primer lloc i Xile pateix i s'enfrontarà a Portugal

Alemanya i Xile es van classificar, per aquest ordre, per a les semifinals de la Copa Confederacions. Els europeus ho van fer guanyant amb claredat Camerun (3-1) i classificant-se com a primers de grup. Els sud-americans, en canvi, van patir per arrencar un empat davant d'Austràlia (1-1) i passar com a segons de grup, amb la qual cosa jugaran contra la Portugal de Cristiano Ronaldo una de les semifinals.

A Sotxi, l'experimental equip alemany que Joachim Löw ha portat a Rússia, amb el blaugrana Ter Stegen a la porteria per segon partit consecutiu, i amb no gaire fortuna en el gol africà, va fer molts canvis a l'equip inicial i va trigar més de mitja part a avançar-se en el marcador gràcies a una dura rematada del davanter del Hoffenheim Demirbay. Un altre dels atacants revelació de la lliga alemanya, Timo Werner, del Leipzig, va anotar el segon. Els africans van entrar al partit en una centrada que van introduir a la porteria entre Aboubakar i Ter Stegen. Tres minuts després, però, Timo Werner va anotar el 3-1 final.

En l'altre partit, disputat a Moscou, Austràlia es va avançar a la primera part amb un gol de Troisi que donava la classificació al conjunt oceànic, que juga la competició com a campió de la confederació asiàtica. Al minut 23 de la segona part, però, Xile va assolir l'empat amb una rematada de Martín Rodríguez després d'una jugada de Vargas.

Dimecres, Portugal i Xile s'enfrontaran en la primera semifinal i la segona enfrontarà Alemanya i Mèxic. Una final europea seria el més probable.