El Barça B no pateix gens per assegurar l'ascens i l'acompanyarà l'Albacete

Marc Cardona, el golejador blaugrana, no va tenir gaires oportunitats

El Barça B no va patir gens per conservar l'1-4 aconseguit la setmana anterior al Sardinero i va empatar a zero gols contra l'equip cantàbric al Miniestadi, amb la qual cosa va assegurar l'ascens a la Segona Divisió, dos anys després d'abandonar-la. El filial blaugrana serà el tercer equip català de la categoria, a més del Reus i del Nàstic de Tarragona, i el segon equip vinculat que jugarà la categoria de plata del futbol estatal, a part del Sevilla Atlètic.

El partit va ser pràctic per als de Gerard López que, conscients de l'ampli avantatge aconseguit en l'anada, no van anar a buscar el triomf sinó simplement a no patir. El Ràcing, que portava una bona quantitat d'aficionats malgrat la utopia que significava provar de fer quatre gols i remuntar, va tenir dues aproximacions a la primera part a peus de Borja Granero. Els locals només van avisar amb un xut desviat de Dani Romera. A la represa, les coses van ser semblants, amb el Barça controlant i amb l'equip visitant cada cop amb menys oportunitats. Entre l'alegria del filial el partit es va acabar i es va consumar el sisè ascens del Barça B a Segona Divisió.

Més emoció hi va haver a l'altra eliminatòria, en la qual l'Albacete només duia un gol d'avantatge de l'anada contra el València Mestalla. El filial valencianista va tancar els manxecs a l'àrea i va disposar d'una última oportunitat molt clara en una pilota penjada, però no va assolir el gol que els hauria dut a la pròrroga. Els quatre primers de grup, els dos d'ahir més el Cultural Lleonesa i el Llorca, són els equips que han pujat.