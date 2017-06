Bou no permet que hi hagi un altre miracle a Lourdes

Toni Bou no vol que se li compliqui el mundial i ahir va posar les coses al seu lloc. Després de l'error que li va costar la victòria el diumenge anterior a Andorra, ahir no va deixar lloc a la sorpresa a Lourdes. El quasi miracle de la setmana anterior, una derrota del pilot que es mantenia invicte durant tot el 2017, no va reeditar-se al sud de França. Bou va vèncer amb una àmplia diferència sobre Adam Raga, triomfador a Sant Julià de Lòria, i recupera els tretze punts de diferència al capdavant del campionat.



Pluja matinal

La cursa de Lourdes va ser exigent. La pluja matinal va deixar les zones una mica enfangdes i no va ser fàcil aconseguir bons resultats. A més, el temps disponible que els pilots tenien per completar el recorregut de la primera volta va ser tan ajustat que molts d'ells van penalitzar. Bou va acabar amb un parell d'errades en les delicades zones de la primera volta, però va aconseguir tancar el recorregut de la segona passada, amb les zones en millor estat, sense cap error i acumulant 21 punts, sis dels quals per temps.

La jornada va ser positiva per a l'equip de Bou, que va veure com el basc Jaime Busto quedava en tercera posició i repetia podi després d'haver quedat segon la setmana anterior. Per la seva banda, el japonès Fujinami va ser quart. Tots dos es troben empatats en la lluita pel podi a la classificació general, amb un punt de diferència respecte de Jeroni Fajardo.



Recuperant el nivell

Un cop assegurat el triomf, Bou va explicar que «després de la cursa d'Andorra, tornar a tenir bones sensacions era molt important per a mi i he lluitat per estar còmode en aquest trial. Vaig aconseguir la pole dissabte i avui he pogut anar bé en moto i rodant la segona volta a zero. Tot ha anat molt bé i aquesta victòria és molt important de cara al campionat». Bou també va tenir bones paraules per a Jaime Busto, a qui molts consideren el seu successor, en afirmar que «té un nivell increïble i sabia que li arribarien aquests bons resultats».

La pròxima prova del campionat serà el 9 de juliol a Tong (Gran Bretanya). Un triomf serviria per poder acabar de lligar l'onzè mundial a l'aire lliure, quatre proves abans del final.