«La clau de l'èxit ha estat la bona sintonia del nostre grup»

Josep Carol té 27 anys i fa sis temporades que està vinculat al CE Navàs, compaginant les tasques de jugador amb les d'entrenador. Navassenc de naixement, Carol coneix molt bé el club.



Per què va decidir agafar el timó a la banqueta del primer equip?

La temporada passada l'equip va baixar i jo era l'entrenador del juvenil. Van decidir confiar en mi i jo em veia capacitat per dirigir-lo.

Ereu un dels equips favorits a pujar de categoria. Va sentir la pressió des de l'inici?

No, volíem recuperar l'autoestima i començar amb una idea de joc més marcada. I també volíem que els jugadors se sentissin identificats amb el model.

Per tant, quin era el principal objectiu de la temporada?

Començar a construir des de zero. Després és cert que els resultats ens han portat a pujar de categoria.

I ha estat difícil arribar fins a l'ascens?

Sí, perquè és una lliga molt competitiva, en la qual hi ha camps on guanyar és realment difícil. Però l'equip ha estat molt motivat des de l'inici de temporada i d'aquesta manera tot ha estat més fàcil per a nosaltres.

Quina creu que ha estat la clau que ha permès l'ascens aquesta temporada?

La clau de l'èxit ha estat la bona sintonia en el grup. Bons jugadors, bones persones que han navegat en la mateixa direcció i no han deixat de fer-se costat.

Quina és la idea principal que va voler transmetre a l'equip des que vas prendre el càrrec?

Simplement que gaudissin del futbol. Per a mi el més important és que l'equip s'ho passi bé i que els jugadors millorin. Lògicament que vull guanyar tots els partits però no és la meva prioritat com a entrenador.

Heu rebut molt suport de l'afició en tots els partits. Què en pensa d'això?

És una afició magnífica i molt fidel. Després de baixar vam veure que la gent havia perdut una mica la il·lusió. Però gràcies al nostre joc s'han tornat a enganxar i no ens han deixat d'animar.

La idea és que Josep Carol sigui l'entrenador l'any vinent?

Sí, la intenció és continuar. Veurem com succeeixen les coses.