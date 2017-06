Espanya apallissa França i alça el seu tercer Eurobasket

La selecció espanyola femenina es va proclamar ahir campiona de l'Eurobasket per tercera vegada en la seva història després de der rotar França amb claredat. Un triomf amb sabor de bàsquet de les nostres comarques: el seleccionador, el català Lucas Mondelo, va entrenar l'Olesa, on va jugar la badalonina Anna Cruz. I el seu ajudant, Víctor Lapeña, va ser tècnic del Cadí La Seu, on va jugar la també campiona Laura Gil fins a l'estiu passat.

L'equip estatal va resistir a l'inici del partit, en el qual Lucas Mondelo va avisar que plantejaria com a guerra de guerrilles i al final es va desenvolupar amb un guió molt ordenat, fins als últims instants del segon quart, quan es va trencar. Ja en l'arrencada va començar a despuntarAlba Tor rens, que en els deu minuts inicials va anotar 10 dels seus 18 minuts.

La mallorquina acabaria sent designada com a la jugadora més valuosa (MVP) del torneig. Al seu costat va destacar la pivot nacionalitzada Sancho Lyttle, que va imposar la seva llei a la zona i va acabar amb 19 punts i 8 rebots.

A poc a poc, Espanya va ampliar l'avantatge inicial. Lyttle va començar a fer mal a partir del segon quart, quan la diferència es van anar eixamplant. I la defensa de les noies de Mondelo, una de les seves principals armes durant el torneig, va acabar de rematar la feina: si l'equip espanyol podia córrer, resultava imparable per a França.

En el tercer quart va continuar l'exhibició de bàsquet de l'equip estatal, amb robatoris de pilota i contraatacs fulminants. Mentrestant, Ciak, la principal pivot francesa, acumulava faltes i el seu equip es quedava una bona estona estancat en el marcador, circumstància que Espanya va aprofitar per arribar a 20 punts de marge que no va deixar escapar.