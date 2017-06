El FS Santpedor, un club que es fa gran

La plantilla que ha fet possible l´ascens a la Divisió d´Honor sent l´equip menys golejat de la lliga

«No ha estat un ascens programat, però s'ha produït» així és com el nou president del CEFS Santpedor, Josep Maria Fius Camp, resumia la temporada. Després de militar durant molts anys a la Divisió d'Honor, el Santpedor va perdre la categoria i a mida de treball i molt sacrifici s'ha pugut recuperar la categoria, al poble. El club, que es va fundar l'any 1999 per un grup de noies que volien jugar al futbol sala, té clar quina es la seva filosofia de club segons el seu president: «Volem acollir tot aquell nen o nena, bàsicament de Santpedor, a qui els agrada el futbol sala i donar-los l'oportunitat de practicar aquest esport de forma reglada i oficial. Crec que l'esport en general potencia i preserva els valors humans que els nostres joves tenen».

Actualment el club gaudeix d'un equip sènior masculí i femení, un equip juvenil i un conjunt cadet, a part de col·laborar amb les escoles del poble on tenen benjamins i prebenjamins que juguen a la competició organitzada pel Consell Comarcal. L'objectiu de la temporada segons Fius era «mantenir les categories procurant que els jugadors progressin i gaudeixin de l'esport. La nostra filosofia de club potencia el joc net i el gaudir dels jugadors per damunt dels resultats». Durant aquesta temporada es va implantar un equip sènior femení a instàncies d'un grup de noies que volien practicar el futbol sala i gràcies a l'esforç i constància de les jugadores i de l'entrenador, s'ha assolit amb escreix l'objectiu del Santpedor, segons el president.

En un llarg termini el president es mosta molt ambiciós i amb ganes de seguir creixent: «Volem aconseguir ampliar la base. La propera temporada tenim previst, gràcies a la col·laboració de les escoles, crear un equip d'alevins. Intentarem mantenir la resta d'equips base i, si esportivament podem, aconseguir algun altre ascens».



El capità penja les botes

Josep Maria Fius Rubi, fill de l'actual president, porta quinze anys defensant els colors del Santpedor. Des que va arribar sent un juvenil fins a l'actualitat ha viscut tot tipus d'aprenantatge i des de fa cinc anys porta el braçalet de capità. Fius creu que la clau de l'ascens ha estat «la intensitat i la competivitat que ha aconseguit imposar l'entrenador, l'Agustí. Aquest any gràcies a aquest canvi de xip imposat des de la banqueta, hem sigut un gran equip format per bons jugadors.

Fius s'acomiada després de quinze anys al club i penja les botes del futbol sala amb un títol de lliga i amb un merescut ascens a la Divisió d'Honor.