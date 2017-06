Kilian Jornet també governa a la Marató del Mont Blanc

Kilian Jornet no té límits. El ceretà ja ha demostrat en moltes ocasions que engoleix tots els reptes que es proposa. I ahir, un més. Després de pujar dues vegades a l'Everest en només una setmana, va guanyar la Marató del Mont Blanc. Va completar els 42 quilòmetres del recorregut amb un temps de 3h45:45, i va superar el noruec Stian Angermund-Vik (3h47: 05) i el nord-americà Max King (3h50:49), en un final trepidant després d'intercanviar-se les primeres posicions durant pràcticament tota la carrera.

Amb aquest triomf, Jornet va engegar la seva temporada de car reres de muntanya, en una marató força dura, amb 2.760 metres d'altitud, i que va començar a la localitat de Chamonix. El trajecte va conduir els atletes per Argentiere (10 quilòmetres) per arribar a la part més alta de la cursa, les Aiguillettes des Posettes (23,3 km), a 2.201 metres. La Marató del Mont Blanc va suposar el primer repte de la temporada en aquesta modalitat pel ceretà que enguany també vol córrer carreres emblemàtiques, com Hardrock, Sierre Zinal, UTMB, Glen Coe o Ultra Pirineu.

«Estic molt content de tornar a estar a aquest nivell. Ha estat una carrera molt dura, ja que a la línia d'entrada hi havia atletes amb molta qualitat, amb fins a quinze corredors amb opcions de guanyar», va comentar després de vèncer la prova.

Jornet tenia ganes de tornar a competir després d'un temps on va dedicar els seus esforços en arribar al sostre del món sense oxigen artificial. «Necessitava tornar a posar-me un dorsal. Volia veure com se sentia el meu cos en una carrera de muntanya després de l'ascens a l'Everest. Si tot va bé, pot ser que sigui una temporada molt maca en l'àmbit competitiu, amb carreres clàssiques i en les quals tinc molta il·lusió per cór rer», va indicar.

El ceretà se sent a gust participant en tot tipus de projectes i explotant el seu potencial en diverses facetes. Per això, és un atleta molt complet capaç de coronar els cims més alts del planeta, imposar-se en les maratons de muntanya, i ser dels més ràpids en les curses d'esquí. «M'agrada la polivalència i aquesta temporada pinta molt bé perquè hi haurà una mica de tot: curses de trail, projectes personals d' alpinrunning, etcètera. Segueixo motivat com el primer dia».

Un dels seus pròxims reptes que té marcat en el calendari serà el de formar part del Bob Graham Round Club i per això haurà de completar una volta a la regió del Districte del Llac, en el Regne Unit, recorrent un total de 119 quilòmetres i 8.700 metres de desnivell positiu.