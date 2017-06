Navàs torna a il·lusionar-se pel futbol

«No ens rendim mai, competim fins al final» assegura Eloi Gallego, delegat del primer equip del Centre d'Esports Navàs, per referir-se a les senyes d'identitat d'un grup que ha assolit l'ascens de categoria aquesta temporada. Els navassencs tornen a Tercera Catalana després de baixar la temporada passada, en aconseguir el títol del grup 2 de la Quarta Catalana. L'equip era un dels favorits a l'ascens i no va decebre els seus seguidors, els quals han recuperat la il·lusió.

En aquest sentit, el club bagenc pot presumir de tenir una afició compromesa i fidel que ha acompanyat l'equip durant tota la temporada, no només animant en els partits de casa, sinó també donant suport en els diferents desplaçaments. «Allà on anàvem ens ho reconeixien, ens deien que és una sort tenir una afició com la nostra» assegura Gallego, una d'aquelles persones per les quals anar al camp s'ha convertit en una religió de cap de setmana.



Confiança en la casa

Les coses no van anar bé la temporada passada. A partir d'aquesta situació, els navassencs van decidir replantejar el seu projecte i tornar a confiar en jugadors formats a la casa. Josep Carol, jove i exjugador del club, va ser nomenat nou entrenador. Es va apostar per un model basat a recuperar gent del poble. Així, l'equip es va integrar per jugadors de la vila bagenca gairebé en la seva totalitat. «El fet de recuperar aquests jugadors també va respondre el reclam de l'afició, ja que molts d'ells són amics i és una motivació extra que apropa la gent al camp» assegura l'entrenador Carol.

Navàs és un poble de 17.000 habitants que ha recuperat la il·lusió pel futbol. Els seus habitants tornen a interessar-se per la situació del primer equip i no només els seguidors més fidels, sinó també autoritats importants com l'alcalde han posat novament els ulls a l'activitat de la seva entitat futbolística. A més de la il·lusió, desperta també l'interès dels més menuts, dels jugadors base del grup que fan servir el primer equip com el referent, com el mirall on reflectir-se i creure que és possible arribar-hi. «És un orgull molt gran trobar-te els més petits al camp i pregunta'ls-hi de quin equip són. Esperes que et diguin del Barça o el Madrid, però la majoria et diuen que són del Navàs. Això és molt important per a nosaltres» explica Eloi Gallego.



Il·lusió, coratge i esforç

Són les tres paraules que expliquen la temporada del primer equip de Navàs. «Il·lusió perquè tant l'equip com els aficionats no ha deixat de creure; coratge perquè ho hem donat tot als partits i hem sigut valents, fins i tot quan les coses no anaven bé; i esforç perquè el grau de compromís als entrenaments i en el global de la temporada de l'equip ha estat ideal» afirma Gallego.

El primer equip navassenc ha viscut una temporada per emmarcar en la qual ha pogut mostrar una filosofia basada a jugar a futbol, independentment dels resultats. Així, l'equip jugava amb un sistema 3-4-3, on la prioritat era mantenir la possessió. El cos tècnic va inculcar als seus jugadors, des del principi, que no havien de tenir por de perdre pilotes i equivocar-se perquè això forma part del futbol.

«Hem apostat per a aquestes idees durant tota la temporada. La identitat que volíem mostrar era la d'un grup unit que no es rendeix mai, que competeix fins al final i que té un lligam molt fort amb l'afició» conclou Gallego.