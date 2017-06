El Peralada d'Arnau Sala queda a les portes de pujar

El Peralada de l'entrenador santfruitosenc Arnau Sala i del centrecampista manresà Cesc Clotet va quedar a una passa de pujar a Segona Divisió B. El filial del Girona va veure com no era capaç de capgirar el gol marcat per Diego Diz quan encara faltava mitja hora per al final del partit i no podia fer valer l'1-1 assolit a Vigo. D'aquesta manera, es produeixen de manera encadenada un seguit de descensos en categories inferiors, entre els quals el del Girona B, que va rebre un gol a Manresa a l'últim partit de lliga que li ha costat el descens.



A remolc des de la primera part

L'empat a zero inicial afavoria els empordanesos, que van aturar l'empenta dels visitants a l'inici i van aconseguir estabilitzar el partit als vint minuts de joc. Els locals tenien la possessió, però van rebre un gol quan menys patien. Una pilota bombada va ser rematada per Pablo Carnero, que va allotjar la pilota al fons de la porteria defensada per Gianni.

Tot i això, el Peralada va reaccionar en el minut següent, quan Cesc Clotet va fer una bona jugada per la banda i va centrar per tal que Boniquet rematés fora de l'abast de Diego. El gol de l'equip de Patxi Salinas quedava esterilitzat, però calia guanyar el partit.

I sembava que el Peralada ho aconseguiria a l'inici de la segona part. Als set minuts, Coro va llançar una falta directa molt escairada que va sorprendre el porter visitant. Quedava encara molta estona i el Rápido Bouzas no es va desesperar. Era conscient que amb un gol en tenia prou i aquest va arribar quan Diego Diz va rematar una esfèrica solta després d'un refús de Gianni.

El rellotge jugava ara en contra l'equip d'Arnau Sala, que va haver de superar els nervis, la defensa gallega i també les continuades pèrdues de temps. Fins i tot Salinas va llançar una pilota al camp mentre s'estava jugant. Les dues oportunitats van arribar en temps de descompte. Vallho va rematar de cap a fora en una posició immillorable i, en l'últim atac, quan ja passaven sis minuts del temps reglamentari, va ser Estellés qui va rematar massa fluix a les mans del porter gallec, malaguanyant qualsevol possibilitat d'ascens.