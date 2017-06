Ricciardo venç en una cursa embogida i Alonso puntua per fi

Cap dels dos primers classificats del mundial no va poder ser ahir al podi del Gran Premi d'Azerbadjan, la qual cosa deixa clar com d'estranya va ser la cursa que es va disputar a la vora del Mar Caspi. Daniel Ricciardo va ser el més ben parat de tot un seguit d'incidents i de sortides del cotxe de seguretat, fins a tres, que van afectar els dos màxims favorits. Qui va tenir menys problemes que altres dies va ser Fernando Alonso, que suma els dos primers punts del campionat amb una novena posició fantàstica, tenint en compte que arrencava des del penúltim lloc de la graella. Carlos Saiz va ser vuitè i ara és novè del campionat, amb 29 punts.

Hamilton va semblar que inicialment aprofitava la pole per mantenir a ratlla Vettel, però es va veure perjudicat per la sortida del primer cotxe de seguretat després d'un accident del rus Kvyat. Quan el vehicle es va retirar, l'anglès va frenar massa de cop i l'alemany el va atropellar. El pilot de Ferrari va ser castigat amb una parada de deu segons i el britànic va haver de parar per resoldre problemes mecànics. Aquestes situacions van condicionar la seva cursa i van obrir via lliure perquè Ricciardo aprofités per guanyar la carrera. A última hora, Bottas va avançar el sorprenent Lance Stroll, que va aconseguir el seu primer podi a bord d'un Williams. Vettel va ampliar de dos punts l'avanatatge al campionat i ara en té 14 respecte Hamilton. La propera cursa serà a Àustria.