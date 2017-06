La rítmica agafa volada a Manresa i aspira a competir a escala estatal

Manresa és una ciutat poliesportiva, amb clubs de gairebé totes les disciplines esportives. En el marc de la gimnàstica rítmica, la principal entitat és el Club Rítmica Manresa, que, tot i portar només tres anys de vida, va creixent a passes agegantades i té un futur prometedor.

L´entitat ha agafat el relleu dels dos clubs que havien dominat la rítmica a la capital bagenca: el Gimbe i el Claret, que va treure molt bons resultats, entre ells un títol de campions d´Espanya. Però fa més de 17 anys tots dos van desaparèixer, i en aquest espai de temps no hi ha hagut gaire activitat esportiva en aquesta disciplina ni tècniques que la poguessin dur a terme.

El CR Manresa, que està dirigit per la presidenta Montse Dalmau, es va fundar l´any 2014, i en la primera temporada va estar treballant de la mà de l´Egiba. Però aquesta aliança no els va acabar de fer el pes, i un curs després van decidir emprendre els seus camins per separat. Segons explica Dalmau, «el Xavi Casimiro, de l´Egiba, ens va comentar que no se´n podia encarregar, i ens va proposar d´encarregar-nos de la rítmica nosaltres en solitari. Per tal de fer-nos la feina més fàcil, ens va presentar diverses persones de la Federació Catalana i, juntament amb la tècnica d´esports de l´Ajuntament manresà de l´època, Sílvia Saura, vam fer una reunió per tal de posar les bases del que volíem fer».



150 gimnastes en total



En el seu tercer any de vida, el CR Manresa té un total de 150 gimnastes i vuit entrenadores, i treballen en dos grans blocs: l´escola i la competició. En el primer, que està coordinat per Marta Garcia, hi prenen part un total de 120 noies, que s´entrenen entre una i quatre hores a la setmana. En aquest bloc, les gimnastes poden triar setmanalment el nombre d´hores i les disciplines que volen fer. Daltra banda, l´apartat de competició, que el coordina la igualadina Judith Marimon, té un total de 30 gimnastes, que estan repartides en diferents equips. El conjunt de menys nivell s´exercita sis hores a la setmana, mentre que el més potent en fa catorze. De moment, el club manresà només competeix en campionats de conjunts, i no es plantegen prendre part en competicions individuals.



L´anglès en els entrenaments



El mètode de treball que du a terme el Club Rítmica Manresa és dividir els entrenaments en diverses disciplines, ja que així poden treballar més concretament cada aspecte tècnic de la modalitat. Les sis disciplines són l´específica de rítmica, el ballet, la preparació física a nivell funcional, pilates, ioga i l´anglès. Precisament aquesta última és la més innovadora, ja que des del club es creu que molt poques entitats ho duen a terme. «En els diversos clubs igualadins que conec no n´hi ha cap que faci servir l´anglès en els entrenaments», recorda Marimon. L´aplicació de la llengua de Shakespeare varia segons els grups d´entrenament: en els de les noies més petites només s´en parla una estona i es treballa per famílies de vocabulari relacionades amb aquest esport, com ara els números, les parts del cos, els colors, la roba o els aparells. Pel que fa als equips de més edat, es fa alguna sessió exclusivament en anglès.



Objectius definits



Pel que fa als objectius de futur, el CR Manresa els té molt ben definits. Un d´ells és ampliar el nombre d´entrenadores, però el repte principal és poder participar al campionat d´Espanya base amb el seu millor equip. Per tal d´assolir-ho, les gimnastes hauran de mostrar el seu millor nivell en les diferents competcions classificatòries que s´iniciaran el proper octubre. Una d´elles és la tercera fase de la Copa Catalana, que organitza el club manresà i que es farà al Nou Congost al novembre. Aquesta és una de les competicions més exitoses en l´àmbit català, ja que hi participen unes 700 gimnastes d´arreu del territori. En cada edició, la Federació Catalana felicita l´entitat bagenca per la seva gran organització.

Les altres competicions que organitza anualment el club manresà són el festival d´estiu, que es va dur a terme la setmana passada, i el festival de Nadal, que es farà el diumenge 17 de desembre a l´Ateneu Les Bases. Pel que fa a les instal·lacions, l´Ateneu es comença a quedar petit, i a més també acull altres equips de bàsquet i voleibol. Per solucionar el problema, el CR Manresa disposarà el curs que ve d´una sala a l´Institut Lluís de Peguera.