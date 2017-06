Rossi reviu i el mundial es comprimeix

Valentino Rossi fa un petó al primer graó del podi després de més d´un any de no poder-hi pujar

Valentino Rossi fa un petó al primer graó del podi després de més d´un any de no poder-hi pujar VINCENT JANNINK

El mundial de MotoGP d'enguany va camí de convertir-se en el més igualat i imprevisible dels últims anys. Quatre pilots de tres escuderies diferents es troben separats per només onze punts al campdavant d'un certamen que ahir va veure el seu cinquè guanyador diferent d'un Gran Premi. I va ser un guanyador de categoria. Valentino Rossi, que no vencia en una cursa des de Montmeló, el 2016, va ser ahir superior a tothom, tot i que va haver de lluitar fins a l'últim metre per vèncer el seu compatriota Danilo Petrucci, molt perillós amb la Ducati satèl·lit. El més important per al campionat, però, va ser la caiguda de Maverick Viñales, que converteix Andrea Dovizioso, ahir cinquè, en el nou líder.



Pendents del cel

Com sol ser habitual a Assen, la pluja condicionava la cursa. A priori, no semblava que hagués de ploure durant els tres quarts d'hora en què les motos havien de rodar damunt del circuit holandès, però això és imprevisible. El francès Johann Zarco, que havia fet la pole position i que sortia amb gomes més toves que les dels seus rivals, ho va aprofitar per mirar d'escapar-se a la sortida. Márquez se li va enganxar al darrere i Rossi, que arrencava des de la segona línia, es va situar tercer.

Maverick Viñales, que ja arrencava endarrerit, en l'onzè lloc, va fer una mala posada en acció i es va veure obligat a avançar pilots. El corredor de Roses ho anava aconseguint amb molt esforç, ja que la seva moto no corria tant com la del seu company Rossi, el qual, al capdavant, mantenia una bona lluita amb Zarco, que va estar a punt de fer-lo caure, i amb Márquez. A mitja prova, però, Viñales va caure a la ziga-zaga i encara va tenir sort de no ser atropellat. Acumulava un altre zero i Dovizioso ho tenia tot de cara per ser líder.

L'italià va anar remuntant mentre, davant, Rossi intentava escapar-se, i semblava que ho aconsguia, de Petrucci, que havia remuntat, i de Márquez. Aleshores van caure quatre gotes i tothom es va espantar. L'amenaça del canvi de moto era evident, però no va ser ni tan sols un ruixat. Rossi va mirar de tornar-se a escapar i es va endur Petrucci amb ell. Darrere, Dovizioso i Márquez van veure com Crutchlow remuntava i se situava davant d'ells. En una última volta d'infart, condicionada pel doblement dels dos primers a Rins i Barberá, que van destorbar Petrucci, Rossi es va situar davant i va mantenir la seva privilegiada posició per un sospir.

Just darrere, Márquez va avançar Crutchlow i va fer un esforç titànic per mantenir una tercera posició que li permet disposar d'un dèficit de només onze punts respecte del líder, un Dovizioso que va ser cinquè i que lidera el campionat per primer cop en la seva trajectòria esportiva.



Molta emoció

En les altres dues categories hi va haver emoció fins a l'últim revolt. En la primera cursa, la de Moto3, Arón Canet va vèncer de manera increïble una cursa en què el líder del mundial, Joan Mir, era primer abans de començar l'última volta i va acabar novè. El mallorquí té 30 punts al capdavant del mundial. En Moto2, última cursa, el líder, Franco Morbidelli, va imposar-se a Thomas Luthi, sobre qui té 12 punts d'avantatge.