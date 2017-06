Auda acaba contracte amb l'ICL i admet que té ofertes

La indefinició sobre el futur de l'ICL Manresa, que encara trigarà a saber en quina categoria jugarà la propera temporada, si a l'ACB o a la LEB Or, fa que el club no pugui treballar amb certesa en la confecció de l'equip del futur. Per exemple, no pot confirmar als jugadors que acaben contracte si compta amb ells o no per a la propera temporada, en cas de ser a l'ACB. I un d'ells, Patrik Auda, confirma que ja estè rebent ofertes perquè acaba el seu contracte amb el club el 30 de juny.

«És veritat, sóc lliure. Tinc algunes ofertes, però encara no en tinc cap de la lliga polonesa. Si en rebo una d'interessant de Polònia, la tindré en compte», explica l'ala-pívot txec en una entrevista al mitjà polonès HR Sportowefakty.

«Vaig passar els meus dos primers anys de professional a Polònia. Va ser una experiència molt valuosa, vaig aprendre molt. Estic content que el Polfarmex Kutno em donés l'oportunitat de venir al país», afegeix Auda.

El txec, format a la lliga universitària dels Estats Units, va arribar a l'ICL Manresa el març del 2016, després d'un any i mig a la lliga polonesa, on va defensar la samarreta del Polfarmex Kutno i de l'AZS Koszalin.

En la seva primera temporada al Nou Congost, Auda va signar unes mitjanes de 9,1 punts i 4,6 rebots en 10 partits, guanyant-se la renovació per un any més a les ordres d'Ibon Navarro. I aquest segon curs, en 25 partits, ha augmentant l'aportació en punts (9,6) i l'ha disminuït en rebots (4).



El club no pot fer esperar

El nou director esportiu de l'ICL Manresa, Román Montañez, explicava la setmana passada quina era la posició del club amb els jugadors que podrien interessar en cas que l'equip seguís a l'ACB: «Hem de ser honestos amb els que puguin tenir ofertes d'ACB per no allargar-los l'espera».

Montáñez feia aquest raonament en una entrevista a Regió7, conscient que el club no pot demanar a cap jugador que quedi lliure de l'equip que esperi per definir el seu futur fins al 15 de juliol, la nova data en què, se suposa, l'ICL sabrà si és ACB o LEB Or.