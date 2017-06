Cardona acollirà per segon any el Triatló del Cardener

Després de l'èxit de la primera edició de l'any passat, el triatló CEME-Vall del Cardener torna a Cardona el proper diumenge 9 de juliol, amb organització conjunta del Club Esportiu Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de la localitat bagenca. La prova, que combina la natació, el ciclisme i el running, és oberta als esportistes amb llicència federativa i també als no federats (amb llicència de dia) i consta de les següents categories: absoluta, absolut per equips, júnior, sub-23, veterans 1, 2 i 3, policies i bombers, i policies i nombers màster 40, en les modalitats masculina i femenina.

El triatló s'iniciarà al pantà de Sant Ponç amb la prova de natació, que constarà de dues voltes per completar un recorregut de 1.500 metres. Seguidament, es farà la prova de ciclisme, que transcorrerà durant 40 quilòmetres per la zona de Freixinet, Su i el Miracle, el punt més alt, i continuarà fins a Cardona en un tram que acumularà 560 metres de desnivell positiu. Per acabar, es farà una cursa a peu de 10 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça de la Fira de Cardona, que transcorrerà per alguns dels indrets més coneguts de la vila, com ara el voltant del castell i la muntanya de sal.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va valorar molt positivament l'organització de l'esdeveniment, ja que posiciona la vila en el camp dels grans esdeveniments esportius i va apuntar, a més, que té un impacte econòmic important per a la vila.