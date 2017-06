Khalaf afronta el mundial sub-19 agraït per la millora experimentada a Manresa

La selecció d'Egipte serà l'amfitriona del mundial sub-19 que es disputa a la seva capital, el Caire, de l'1 al 9 de juliol. I la gran esperança del conjunt nord-africà per fer un bon paper és Ahmed Khalaf, pivot de l'ICL Manresa.

«He après a ser millor jugador per ajudar el meu equip, i també a ser millor persona. M'ajudarà a mostrar més de mi al Caire», explica Khalaf, sobre el seu aprenentatge a Manresa, en declaracions al web de la FIBA.

El pivot egipci, de només 18 anys, disputarà per segona vegada un mundial sub-19. Una mostra més de la seva precocitat. Fa dos anys, quan només en tenia 16, ja va tenir una actuació destacada contra jugadors més grans que ell: més de 8 punts i 8 rebots de mitjana per partit.

Ara afronta el torneig amb més preparació: «Seré un bon líder pressionant els meus companys, però ells també m'ajudaran. Estic treballant per ajudar l'equip, i estic segur que els meus companys també estan treballant dur per ser millors. Tindrem més d'un líder. Alguns jugadors ja estaven amb mi en algun mundial. Es pot dir que tots serem líders».

A més, Khalaf té una motivació especial per jugar a casa: «Serà especial, com cap de les anteriors. Serà el meu últim mundial en categories inferiors. És bonic jugar a Egipte, davant de la meva gent. Tenim bons aficionats i espero mostrar quelcom especial».



A les ordres d'Orenga

Khalaf estarà dirigit al mundial que comença dissabte per un tècnic espanyol: Juan Antonio Orenga. L'exjugador i extècnic del combinat estatal va assumir les regnes de la selecció absoluta i de la sub-19 d'Egipte per dur a terme una reconstrucció del bàsquet del país. I ara té l'oportunitat de demostrar el potencial dels egipcis al mundial sub-19, on Alemanya, Puerto Rico i Lituània seran els seus rivales a la primera fase.