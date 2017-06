L'italià Max Biaggi surt de la sala de reanimació després de disset dies

El pilot italià Max Biaggi va sortir ahir de la sala de reanimació de l'hospital romà San Camillo, on s'estava des del 9 de juny després el greu accident que va tenir mentre s'entrenava al circuit italià de Sagitario de Latina, i va ser traslladat a planta.

«Aquesta vegada he corregut el risc de no aconseguir-ho, el millor regal és estar fora de la sala de reanimació després de disset dies» va publicar Biaggi, va ahir va fer 46 anys, al seu compte oficial de Twitter. El pilot italià, dos cops campió del mundial de Superbikes, va donar les gràcies als seus seguidors per les felicitacions d'aniversari i per «l'afecte rebut cada dia», que va definir com «inoblidable».

Biaggi va tenir el 9 de juny una dura caiguda mentre s'entrenava al circuit Sagitario de Latina (al centre d'Itàlia) i va ser traslladat d'urgència a l'hospital San Camillo amb un important traumatisme toràcic i amb diverses costelles trencades. En aquests disset dies, Biaggi va rebre constants tractaments per facilitar la seva respiració i va ser operat la setmana passada al pulmó dret, segons van informar algunes fonts mèdiques. Però les condicions de l'italià han millorat notablement en els darrers dies, i això ha permès que sortís, ahir, de la sala de reanimació per completar la seva recuperació a planta.

En la seva carrera, Biaggi ha conquerit quatre mundials consecutius de 250 cc, entre els anys 1994 i 1997, i va debutar a Moto GP el 1998, una temporada en la qual va ser protagonista d'una històrica rivalitat amb el seu compatriota Valentino Rossi. L'italià competeix en Superbikes des del 2007, una categoria en la qual va ser campió mundial les temporades 2010 i 2012.