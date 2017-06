«Amb l'oferta de renovació del CE Manresa m'he sentit poc valorat i he decidit marxar»

El primer equip blanc-i-vermell no podrà disposar del millor porter de la categoria per coeficient de gols. Roman Carrillo no ha acceptat la proposta del club manresà per continuar vinculat al club

El coeficient de gols encaixats ha donat a l'igualadí Roman Car-rillo, fins a aquesta temporada del CE Manresa, el premi de millor porter de Primera Catalana, que atorga Ràdio Marca. Un premi que ha compartit, ex aequo, amb un altre exporter del club manresà, Yamandú Morgade, ara al Sants. El proper curs, la nova destinació de Roman Carrillo serà el Sabadell B, que jugarà en el grup 1 de Primera Catalana, la mateixa que el CE Manresa.



Ha de fer molta il·lusió un premi així.

La veritat és que sí. És un reconeixement que dóna satisfacció, encara que sigui compartit amb un excompany com és Yamandú, ja que hem acabat amb el mateix coeficient. Estic molt content perquè és una mostra del treball de tot l'equip. Sobretot en el darrer tram de la lliga hem encaixat pocs gols. Està bé que hi hagi guardons per als porters.

Ha estat tres anys al primer equip del CE Manresa, el primer fins i tot amb edat juvenil, i no ho ha tingut fàcil per jugar.

És així. La primera temporada tenia al davant José Antonio Moreno, un porter que recordaré sempre i, tot i que només vaig jugar tres partits, vaig aprendre molt d'ell, tenint en compte que jo era juvenil. El segon any també em va costar tenir partits davant el mateix Yamandú i després amb Pau Núñez. Aquesta temporada estava tenint oportunitats fins que va arribar l'Oliver de Tercera Divisió; vaig tenir paciència i al final he acabat jugant jo amb la confiança de l'entrenador, Albert Garcia. Tot i que s'ha de reconèixer que ha estat un any complicat perquè hem hagut de lluitar per la permanència, he gaudit jugant.

El CE Manresa l'ha volgut renovar?

Diguem que sí i al final la decisió de marxar ha estat meva. Tenia la possibilitat de renovar pel CE Manresa però amb les condicions que em feien, no em sentia valorat. Al final van sorgir altres opcions i he decidit canviar d'aires. Tanco una etapa al CE Manresa, però no és un adéu definitiu. No ha estat fàcil prendre la decisió però sí que és cert que estic decebut, m'esperava una altra proposta del CE Manresa. Jo ja em conformava a tornar a lluitar per jugar, però l'oferta em feia sospitar moltes coses. Ja entenc que allà on vagi hauré de guanyar-me el lloc, però necessitava veure que les meves possibilitats de jugar al CE Manresa eren reals, i no semblava que això fos així. Encara que només tinc 21 anys ja començo a entendre com funciona això del futbol. Ja són molt anys havent de demostrar el meu nivell; ara tornaria a ser difícil fer-ho davant un porter que cobraria molt més.

Tenia diverses possibilitats i ha triat la del Sabadell B.

L'Igualada també em volia però he valorat el projecte ambiciós del Sabadell B, que, encara que hagi apostat per un equip molt jove, té un primer equip al davant. I precisament la possibilitat d'entrar en la roda d'entrenaments amb la formació de Segona B també m'ha fet decantar. M'engresca la proposta de Carlos López com a entrenador.

Quines diria que són les seves millors virtuts com a porter?

Crec que la meva principal virtut és el caràcter que imprimeixo dins del terreny de joc. Tot i la meva edat, m'agrada manar la defensa; ho he fet sempre. També considero que vaig prou bé per alt, i paro força sota els pals.

I el pitjor?

Sóc molt impulsiu i això a vegades, sobretot quan no tinc minuts, fa que no prengui les millors decisions, no sé frenar. També reconec que no tinc un bon joc amb els peus i això que, actualment, la figura del porter ha canviat i és molt important saber treure la pilota des del darrere. També sóc entrenador de futbol base i als meus porters els intento inculcar un bon joc amb el peus.

Què representa el futbol a la seva vida?

Diria que precisament és un estil de vida, em torna boig. És el més important i per això sóc molt ambiciós, sense límits. Cada entrenament és important, després, el temps dirà on puc arribar

Els diners també l'han fet decantar pel Sabadell B?

No és el més important. Ho és més el projecte. Els diners són per cobrir les despeses i per mig viure.

Com veu el que està fent el CE Manresa?

Al final crec que tindrà el seu lloc a Tercera Divisió. Està fent fitxatges de molt nivell. Ja aquesta temporada passada, si la lliga s'hagués allargat deu jornades més, no sé què hauria passat amb nosaltres. Crec que la temporada que ve es gaudirà al Congost. Hi ha un entrenador de renom amb experiència. Jo particularment desitjo que el CE Manresa assoleixi la Tercera Divisió, que guanyin tots els partits menys els dos contra el Sabadell B. De cara a la propera campanya, el grup 1 de Primera Catalana tornarà a ser difícil encara que la reordenació dels equips, que situa l'Andorra, el Sants i el Martinenc al grup 2, pot afavorir el CE Manresa.

I quins són els objectius del Sabadell B?

És un projecte que no té un repte concret, més aviat esperar a veure què passa. És un equip jove i caldrà veure on pot arribar. També és clar que en un termini no gaire llunyà l'aspiració serà pujar a Tercera Divisió, tot i que és clar que costarà molt. Conec la Primera Catalana i segurament necessitarem un temps d'adaptació després del descens de la temporada passada i la renovació que hi ha hagut a la plantilla. El CE Manresa, el curs passat amb Dani Fernández, a principi de temporada ja es va veure que necessitava una adaptació. Al final vam reconduir les coses amb Albert Garcia i ens vam sentir alleujats un cop vam aconseguir la permanència.

Amb qui haurà de competir per guanyar-se el lloc al Sabadell B?

Per a la porteria també han fitxat Juan Fernández, que prové del Divisió d'Honor juvenil del Sant Andreu. Segur que és un bon porter i, per tant, ens haurem d'esforçar per competir per un lloc a la porteria del filial del Sabadell.