El nou Barça de Sito Alonso començarà la pretemporada el 14 d'agost

El Barcelona Lassa ja té data d'inici de la pretemporada, el dilluns 14 d'agost, quan el nou entrenador de l'equip, Sito Alonso, començarà a treballar amb alguns dels jugadors més prometedors de la pedrera blaugrana.

Els membres del primer equip que no hagin estat convocats per les seves seleccions per disputar, del 31 d'agost al 17 de setembre, l'Eurobasket, s'incorporaran una setmana després, a partir del 21 d'agost, als entrenaments, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El nou Barça d'Alonso disputarà el seu primer amistós de pretemporada l'1 de setembre, a Lugo, contra l'històric Breogán, ara equip de LEB Or. Aquest serà el dia que el tècnic madrileny debutarà a la banqueta del conjunt blaugrana.

Dos dies més tard, el 3 de setembre, el Barça Lassa es desplaçarà a Vigo per jugar contra el Rio Natura Monbús Obradoiro, en la segona edició del 'Memorial Quino Salvo'.