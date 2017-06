El campió viatja avui cap a Itàlia per intentar ascendir al podi al Mundial

La competició no s'atura per a Xevi Bonet. Després de treballar uns dies en la seva feina de bomber, el manresà viatja avui mateix cap a Itàlia per participar en el Campionat del Món, en el qual intentarà repetir o millorar la tercera posició per equips assolida fa dos anys a Colòmbia.

Bonet es trasllada al nord-est del país, a la regió del Vèneto, en concret a la localitat de Feltre, on tindrà lloc l'esdeveniment a partir de dissabte fins al dia 15 d'aquest mes. Al seu costat hi haurà el tercer classificat a l'Open d'Espanya, Francisco Javier Reina, el quart en aquella cita, Manuel Díaz i un altre experimentat pilot de parapent amb bons resultats en bones competicions, Félix Rodríguez.



Sense referències

Bonet explica, abans de sortir, que el principal problema és que «no coneixem la zona en la qual tindrà lloc el campionat. A més, és probable que tampoc no puguem volar durant molts dels 15 dies programats, ja que en aquella zona quan entren els fronts es genera mal temps i no es pot competir. No és el mateix cas que en llocs com Colòmbia, Brasil o Mèxic, on solem anar quan és hivern i acostumem a tenir bones condicions.

Un altre problema és que «els equips grans solen tenir connexió entre els pilots i ajudants a terra i nosaltres, tot i que ens comunicarem des de l'aire els uns amb els altres, no podem disposar d'aquest avantatge». Per a Bonet, els favorits són Itàlia, França, Suïssa, Alemanya, Gran Bretanya, Àustria i Eslovènia, tot i que «la competició és molt oberta i del que succeeixi els primers dies dependrà si els competidors lluiten per la classificació d'equips o per la individual». En la primera, compta el resultat dels dos millors de cada dia.

El manresà ja té podis per equips en aquesta competició i en la individual no ha passat del desè lloc. Per seguir el campionat en directe es pot fer a través del lloc web www.airtribune.com.