El CB Martorell confirma que jugarà a la LEB Plata la propera temporada

El primer equip del Club Bàsquet Martorell debutarà a LEB Plata el proper curs 2017-2018. Després de guanyar-se l'ascens a Villaviciosa de Odón fa unes setmanes, els martorellencs han aconseguit tirar endavant la millor fita de la història. «No ha estat fàcil ser LEB Plata», admet el president del CB Martorell, Miquel Fusalba. A més, reconeix el rol de l'Ajuntament de Martorell com la clau per assumir el canvi de categoria: «El paper de l'Ajuntament ha estat fonamental, en tots els aspectes; només amb els patrocinadors no hauríem pogut tirar endavant» la voluntat de l'entitat de fer realitat allò que s'havia aconseguit a les pistes.



Els diners, factor clau

L'aspecte econòmic era un dels més arriscats en el salt endavant que farà el primer equip martorellenc. Als 54.000 euros de fiança cal afegir-hi els 20.000 euros de la inscripció, una quantitat indispensable per poder militar a LEB Plata. L'augment dels sous dels jugadors, els desplaçaments i els arbitratges seran, apunta Fusaba, altres despeses que comportarà el passar d'EBA a LEB Plata.

El club, segons ha reconegut el president, està buscant patrocinadors que puguin assumir alguna d'aquestes despeses, tot i que encara no pot confirmar-ne el nom. Pel que fa a Inovyn Solvay, un dels suports locals del club, es mantindrà com fins ara. «No ha variat gens pel que fa a la seva aportació», va explicar Fusalba.

El CB Martorell serà l'únic equip català a LEB Plata el curs 2017-2018, arran dels descensos de la temporada que acaba de finalitzar poques setmanes enrere del CB l'Hospitalet i del CB Tarragona.



Alonso, renovat

D'altra banda, Adrià Alonso i el seu cos tècnic han renovat una temporada més pel CB Martorell. Per a Fusalba, la continuïtat de l'entrenador martorellenc era un aspecte en què confiava. «Des del primer dia hem volgut que seguís l'equip tècnic que s'ha guanyat l'ascens a la pista, i no ha hagut cap dubte que Alonso segueixi, vam tancar la seva renovació fa uns dies».

Fusalba parla de LEB Plata com un projecte que ha d'acollir tot el municipi. Segons el president, «portarem Martorell arreu, amb aquest ascens fem un pas endavant en el bàsquet del poble». A més, creu que poder veure partits de ben a prop donarà l'empenta necessària als equips de la base martorellenca. «Volem convertir el primer equip en un mirall per als equips més joves, tindran una bona motivació en veure el primer equip a LEB Plata», segons l'opinió de Fusalba.