La família esportiva de Manresa tindrà avui el seu reconeixement en la 47a Nit

En el seu 75è aniversari, La Salle Manresa és l'entitat organitzadora de la 47a edició de la Nit de l'Esportista, que tindrà lloc avui al teatre Kursaal. A la tradicional gala s'hi reunirà la família esportiva manresana per reconèixer aquells esportistes, entitats, directius, equips, etc, que més mèrits hagin fet durant la temporada.

La presentació de la festa, que té el suport de l'Ajuntament de la ciutat, anirà a càrrec de l'actor Quim Masferrer, conegut sobretot per conduir el programa de TV3 El Forester. Entre els blocs d'entregues de premis, Masferrer farà algun monòleg marca de la casa.

Un dels protagonistes d'aquesta 47a Nit de l'Esportista serà un històric de La Salle Manresa, Ton Perarnau, encarregat de fer el pregó, on no cal dir que farà alguna pinzellada història del seu club de tota la vida, a més a més de parlar de l'esport en general i, en especial, del de casa nostra.

Quant als premis, el principal, el de millor esportista absolut, té vint candidats que hi opten: Mar Juárez (atletisme), Paula Raul (atletisme), Ricard Clemente (atletisme), Moi Torrallardona (motor), Guillem Pascual-Rosa Carné (ball esportiu), Rubén Viciana-Eva Moya (ball esportiu), Miquel Feliu ( basquetbol), Marc Garcia (basquetbol), Guillem Muñoz (bicileta de muntanya), Pol Freixenet (futbol), Carles Corvo (futbol sala), Kevin Traid (gimnàstica), Gerard Farrés (motor), Mireia Badia (motor), Xevi Bonet (parapent), Andel Mirambell (skeleton), Santi Sagués (tir precisió), Cristina Masfret (trampolí), Marc Torras (trampolí) i Xavier Serra (waterpolo).

També es guardonarà els millors esportistes joves (fins a 18 anys), el millor veterà, el millor paralímpic, els millors special olympics, el millor entrenador (premi Josep Maria Montfort), la millor entitat (premi La Salle Manresa), millor directiu, millor àrbitre (premi Rafel Vilaseca), millor patrocini, millor escolar (Trofeu Andreu Vivó) i millor equip (premi Vicenç Comas). Com a reconeixements especials hi ha el premi Vila Valldaura per a Vicenç Comas a títol pòstum, el premi Josep Maria Pintó per a Manel Molera (directiu del CA Manresa) i el premi Bages-Trofeu Manel Estiarte per a Román Montañez.

Els equips campions o que han ascendit també tindran el seu guardó.