Els finalistes de la 47a Nit de l'Esportista

Aquests són els finalistes de la 47a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa:

Mar Juárez: atletisme

La marxadora vallesana, quarta a l´estatal dels 20 km a Valverde i campiona catalana absoluta a Mataró en la mateixa distància, té pràcticament tots els rècords de marxa del seu club, l´Avinent CA Manresa; els seus registres, amb 22´ 32´´11 en els 5 km, 46´ 34´´ 04 en els 10 km i 1 h 36´ 58´´ en els 20 km.

Paula Raul: atletisme

Una de les atletes importants del CAM, a títol individual, ha estat campiona catalana absoluta en els 100 tanques a l´aire lliure i subcampiona estal promesa. Al campionat d´Espanya universitari es va penjar la medalla de bronze, i a l´absolut indoor, brillant vuitena plaça a la final dels 60 tanques.

Ricard Clemente: atletisme

Reconegut perxista, ha estat tercer al campionat català absolut i setè l´estatal també en pista coberta amb 5,05 metres. En les dues darreres temporades esportives, Ricard Clemente ha superat deu cops el llistó situat a 5 metres o alçades superiors, que es considera un registre d´alt nivell.

Moi Torrallardona: motor

Copilot i navegador reconegut, el manresà va col·laborar en el tercer lloc en camions al Dakar 2017 de Gerard de Rooy, i va aconeguir el segon podi seguit després del triomf del 2016. Un tercer lloc que va arribar malgrat la lesió que arrossegava al genoll i, en tornar, una inesperada embòlia pulmonar.

Gerard Farrés: motor

Habitual en les proves de resistència sobre moto, Farrés ha aconseguit aquest 2017 el seu millor resultat en un Dakar. Una meritòria tercera plaça és en bona part un reconeixement als mals moments i les dificultats que ha hagut de superar moltes vegades per no disposar d´un equip oficial.

Guillem Muñoz: bicicleta de muntanya

Ciclista actualment del Fa Sol, el fruitosenc continua destacant en les curses de bicicleta de muntanya, en què participa al llarg de la temporada. Com a millors resultats, ha aconseguit el títol català d´ultramarató amb BTT, una especialitat en la qual també ha assolit el subcampionat estatal.

Marc Garcia: bàsquet

Cedit pel Barça al Betis, ha jugat a la lliga ACB amb el conjunt sevillà. L´estiu passat, a més, va proclamar-se campió d´Europa sub-20 amb la selecció estatal, en superar Lituània a la final. En aquesta competició celebrada a Hèlsinki (Finlàndia) va ser considerat el jugador més valuós.

Miquel Feliu: bàsquet

Aquesta temporada ha sumat 400 partits a la lliga LEB Or. Actualment juga al Força Lleida, club amb el qual repetirà el proper curs. Pràcticament en tota la seva carrera ha jugat a la LEB Or en diferents clubs de tota la geografia estatal, incloent-hi el Ricoh Manresa en la campanya 2006-07.

Carles Corvo: futbol sala

El jugador manresà ha jugat aquesta temporada amb el Catgas Energia el play-off de quarts de final de la lliga de Primera Divisió i de la Copa d´Espanya i davant el mateix rival, l´Inter Movistar. Aquest juny ha decidit posar punt final a la seva carrera com a professional i fitxar pel Manresa FS.

Ander Mirambell: skeleton

La seva progressió en una especialitat poc coneguda a casa nostra ha estat molt destacada aquesta temporada. Ha aconseguit un tretzè lloc en una prova de la Copa del Món (ha acabat catorzè en el còmput global), a més a més de la vintena plaça al campionat del Món i la novena a l´europeu.

Kevin Traid: gimnàstica

Component de la selecció espanyola de gimnàstica, amb la qual ha participat en dues fases de la Copa del Món al World Challenge Cup a Osijek, a Eslovènia, i a Anadia, a Portugal. A l´internacional Gymsport de Porto va ser campió en anelles i cavall amb arcs. Podria ser olímpic a Tòquio 2020.

Pol Freixanet: futbol

Després del seu debut a Primera Divisió amb l´Elx, el porter manresà va canviar d´aires aquesta temporada, concretament el mes de desembre, i va fitxar pel CF Fuenlabrada, equip de Segona B que ha lluitat per l´ascens a Segona Divisió, i es va classificar per al play-off, que va perdre amb el Villanovense.

Mireia Badia: enduro

Tot i els seus pocs anys d´experiència, la jove manresana ha aconseguit un lloc en l´enduro estatal. La temporada passada va guanyar els campionats d´Espanya i Catalunya i va ser sisena en el Mundial de l´especialitat. Formant part de l´equip estatal, va ser segona en els Sis Dies d´enduro.

Xevi Bonet: parapent

Amb una gran experiència en la disciplina que practica, va aconseguir el setembre de l´any passat la tercera plaça en el campionat d´Europa celebrat a Krusevo, a Macedònia, un podi que no va poder arrodonir amb una plaça per equips perquè Espanya va acabar en cinquena posició.

Santi Sagués: tir precisió

Experimentat tirador del Club Tir Precisió Manresa, va sobresortir pel que fa als seus resultats pel títol de campió d´Espanya en la modalitat BR25 Aire pesant en una competició amb domini dels especialistes catalans, que van ocupar les tres primeres places a les instal·lacions del CTE Barcelona.

Xavi Serra: waterpolo

Aquest estiu ha donat per tancada la seva trajectòria com a waterpolista professional al CN Terrassa, equip amb el qual ha aconseguit el tercer lloc a la lliga de Divisió d´Honor, darrere de l´Atlètic Barceloneta i el CN Sabadell. Serra ha format part de diverses seleccions estatals per edats.

Cristina Masfret: trampolí

Va participar al Trofeu Triangular entre Espanya, Portugal i Holanda formant part de la selecció estatal absoluta en trampolí individual. Aquesta temporada, Masfret ja ha acreditat marca mínima per poder participar a la Copa del Món, en la qual també formarà part de l´equip espanyol.

Marc Torras: trampolí

És membre de la selecció estatal absoluta de trampolí. va guanyar el campionat d´Espanya individual i també de sincronisme. En aquesta modalitat del sincronisme va ser finalista a la Copa del Món de Brescia (Itàlia) i a la Copa del Món de Coimbra (Portugal) com a resultats internacionals més destacats.

Guillem Pascual i Rosa Carné: ball esportiu

Parella del Royal Dance, van classificar-se quarts en el campionat del Món d´Hongria en l´especialitat de llatins i en la categoria adults. Són primers en el rànquing estatal i campions de la Copa d´Europa i del campionat d´Espanya en llatins. Semifinalistes al Grand Slam.

Rubén Viciana i Eva Moya: ball esportiu

Campions del món de 10 balls en categoria sènior, aquesta parella energètica del Royal Dance, a banda de destacar a escala internacional des de fa anys, també va dominar el 2016 els campionats d´Espanya en les modalitats de llatins, estàndard i 10 balls.